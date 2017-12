El interventor tumba el intento de ZEC de municipalizar el servicio de parques

Uno de los proyectos más importantes para el gobierno municipal se va al traste. El interventor general del Ayuntamiento de Zaragoza ha tumbado el intento de municipalizar la contrata de Parques y Jardines de FCC, que ZEC quería llevar a votación de forma inmediata. En su informe, considera que “no se ha acreditado que la fórmula de gestión escogida (a través de una sociedad con medios propios) sea más eficiente y más sostenible que la actual”.

El gobierno, como consecuencia, renuncia definitivamente a su plan de internalizar el servicio de mantenimiento de parques y jardines de la ciudad, y lo licitará en los próximos días. Así, una empresa volverá a encargarse de estos trabajos cuando el concurso se adjudique, algo que ocurrirá a mediados del año que viene.

Lo ha anunciado este jueves el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, quien ha señalado que se trata de una “mala noticia”, aunque no ha considerado que suponga un fracaso para su gobierno. “Un fracaso hubiera sido no intentarlo”, ha dicho Cubero, quien ha añadido que en realidad, para él, se trata de “una victoria” por haber “evidenciado la realidad que para externalizar no hay ninguna pega, y para internalizar hay una interpretación restrictiva de la ley”.