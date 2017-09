Acusados de vender siete coches tras quitarles 1,8 millones de kilómetros

Una presunta estafa relacionada con la venta de vehículos con el cuentakilómetros modificado sentó ayer en el banquillo de los acusados a diez personas, entre ellas, dos trabajadores del taller de la Cooperativa de Taxis de Zaragoza. El policía que instruyó el atestado declaró en el juicio que no cree que fueran estos dos hombres, Conrado S. S. y Constantin O., quienes manipularon el instrumental de los coches para hacer creer al comprador que estaban menos usados. Sin embargo, el funcionario llamó la atención de la titular del Juzgado de lo Penal número 3 sobre el hecho de que todos los turismos investigados fueran taxis retirados del servicio que habían sido ofrecidos por sus dueños a estos dos mecánicos.

Según la Fiscalía, además de los operarios del taller, estarían involucrados en esta presunta trama Nicolae L., Adelin C., Neluta V., Andrada D., Constantin P., Iuiliana V., Alin P. y Constantin M. Para los diez, solicita sendas penas de dos años y medio de prisión por delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal. Y lo hace porque considera que todos actuaron con ánimo de lucro, de forma coordinada y repartiéndose las funciones.

"No sabemos quién lo hacía"

Los hechos enjuiciados se produjeron entre octubre de 2014 y enero de 2015, cuatro meses en los que se cerraron ocho operaciones: siete ventas de vehículos y una transmisión por la que no costa abono de cantidad alguna. "Abrimos esta investigación a raíz de una anterior prácticamente idéntica en la que habíamos detenido a dos hermanos por manipular también cuentakilómetros", recordó ayer el instructor de las diligencias policiales. Según este, la modificación del instrumental de los taxis revendidos es "incuestionable", puesto que así lo acredita su documentación original. Lo que no pudieron determinar los agentes es el lugar o establecimiento donde se llevaba a cabo la alteración de los cuentakilómetros. "Sabemos que tiene que ser en un taller de Zaragoza, pero no sabemos quién lo hacía", reconoció este testigo.