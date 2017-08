Prisión para dos hombres por intentar matar a otro clavándole un destornillador en el pulmón

Un joven de 26 años permanece hospitalizado desde el pasado domingo en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde fue intervenido de urgencia después de que le clavaran una destornillador por la espalda perforándole un pulmón. Por esta agresión fueron detenidos ese mismo día Vasile Adrian A. y Gheorghe Suraj C., de 39 y 30 años, para los que el juez de guardia decretó prisión provisional como presuntos autores de un delito de tentativa de homicidio. No en vano, la víctima sufrió un neumotórax traumático de pronóstico grave que podría haberle costado la vida si no hubiera sido asistido con inmediatez.