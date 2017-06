Zaragoza aprueba realizar informes técnicos sobre el uso de la antigua cárcel de Torrero

La propuesta consiste en solicitar "de manera inmediata" a la Asesoría Jurídica, Urbanismo, Policía Local y Bomberos la elaboración de informes jurídicos y técnicos sobre este uso, con una inspección por parte de los servicios competentes en la que se analice la situación generada desde el punto de vista jurídico, urbanístico y de la seguridad.

La moción propone la adopción posterior de las medidas necesarias "para garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente en este espacio de propiedad municipal".

El concejal del Partido Popular Pedro Navarro ha recordado que se trata de un edificio que "está ocupado con actividades no legalizadas" y tiene una "toma ilegal de luz desde una farola".

"Prefiero pensar que no tienen nada que ver con ellos, por eso no entiendo por qué no se actúa", ha reiterado, y ha criticado que el consejero de Urbanismo, Pablo Muñoz, conoce que "existen riesgos".

Zaragoza en Común ha sido el único grupo que se ha abstenido ante la propuesta al entender que "esta moción no va de eso", en referencia a los informes técnicos, "que ya se están llevando a cabo".

Y ha acusado al Partido Popular de orquestar "una campaña para meter a determinados equipamientos en el eje del mal", como el Centro Social Comunitario Luis Buñuel o La Ciclería, ha ejemplificado.

Además, ha insistido en que "no hay problemas de convivencia, ni problemas con los vecinos".

Desde el Partido Socialista, la concejal Lola Ranera ha llamado a recuperar el sentido de la moción, "que tiene que ver más con el diálogo y el destino del equipamiento por el valor emocional e histórico de la cárcel".

Ranera ha recordado que la antigua cárcel de Torrero es "un equipamiento de ciudad y puede haber problemas de seguridad", y "si sucede algo dentro", el consejero de Urbanismo y el alcalde de Zaragoza "serían los responsables".

Desde Ciudadanos, Alberto Casañal ha destacado la necesidad de dotar de todo el "soporte legal" el uso de la antigua cárcel, "enmarcado dentro de toda la ciudad de Zaragoza".

El portavoz de Chunta Aragonesista, Carmelo Asensio, ha defendido que este espacio es "abierto y a nadie se les impide el acceso", aunque se ha mostrado de acuerdo en que su uso sea regulado "pues no puede permanecer 'sine die' en esta situación por cuestiones de seguridad".