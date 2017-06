El pleno de Zaragoza exige la reparación del azud, que lleva ya 20 días averiado

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, ha aprobado este viernes una moción de los populares para proceder a la reparación de la compuerta del azud, que lleva 20 días estropeada y que de momento el gobierno de ZEC no quiere arreglar para abrir un debate sobre su futuro. La propuesta ha contado con el rechazo de ZEC y de CHA, que han advertido de los efectos supuestamente perniciosos que tiene la infraestructura sobre el río.

El debate ha estado precedido por ocho intervenciones del público, que han manifestado sus posiciones a favor, como las de los vecinos o clubes de piragüismo, y en contra de la represa, expresadas por los colectivos ecologistas. Ha destacado la posición de Pablo Polo, de la asociación de vecinos de Vadorrey, que ha reducido el coste de la reparación a 3.000 euros frente a los 65.000 que dice el gobierno de ZEC, y que ha avisado de que cuatro días antes de que se hiciera pública la avería en el Ayuntamiento ya se conocía el fallo. José Ángel Moncayola, de Ecologistas en Acción, alertó de los “graves efectos ambientales” del azud y los problemas que en su opinión ha causado, como la proliferación de algas y mosca negra.

El portavoz adjunto del PP, Pedro Navarro, ha insistido en la necesidad de arreglar la compuerta y ha subrayado la gran cantidad de colectivos sociales que lo están reclamando. “¿Por qué no dicen la verdad? Quieren ganar por la fuerza lo que no ganaron con los votos. No quieren arreglar el azud”, ha criticado Navarro, que ha recordado que la construcción de esta infraestructura se encomendó a la sociedad Expoagua por unanimidad. “Es una demanda social”, ha dicho.