El Ayuntamiento sospecha de una red de mendicidad organizada en Las Delicias

Entonces, un camión de FCC "entró para limpiar el entorno", donde los mendigos viven entre colchones y cajas de cartón. "Estamos teniendo bastante cuidado", apuntó Broto, que confirmó que se está haciendo un seguimiento del enclave, en el que no se descarta volver a actuar.

En este y otros casos, el Consistorio ofrece "información acerca de los recursos a los que pueden acceder". "Hay personas que ni siquiera tienen su situación regularizada. Otros están temporalmente", aseveró.

En total, al menos 179 personas viven en chabolas en Zaragoza. Aunque son 18,3% menos que en 2013, año en que contabilizaron unas 219, trabajar con esta población sigue siendo "una prioridad" para el Ayuntamiento. Se trata, en todo caso, de datos variables, ya que "puede haber fluctuaciones" de un mes para otro.

Broto confirmó que en los últimos ejercicios ha cambiado "el perfil de la población y de los enclaves". "Ahora son más pequeños y están más dispersos. Están en naves, fincas... El que había en la desembocadura del Huerva fue desmantelado y está controlado, lo que no quiere decir que haya casos puntualmente", manifestó. Tampoco hay gente en los focos de Pablo Ruiz Picasso y del puente de La Almozara.

La actuación municipal ha hecho que quienes vivían en los núcleos chabolistas desmantelados se hayan redistribuido en otros, a menudo situados "en el extrarradio". En total hay 53, ya que en los últimos tiempos han aparecido nueve y se han clausurado otros tantos. La concejal de Derechos Sociales recalcó que "todos están perfectamente localizados" y que la situación "se ha estabilizado". La mayoría de los atendidos son hombres de entre 27 y 45 años.

El Ayuntamiento, destacó Broto, trabaja junto a la Fundación Federico Ozanam y al Secretariado Gitano en labores de mediación. La intención es convocar una mesa técnica este respecto a finales de mes. También hay conversaciones con el Gobierno de Aragón, aunque "no está aportando ningún tipo de apoyo económico", ya que son ciudadanos de Zaragoza.

La oposición exige información

Para Reyes Campillo, concejal del PP, el gobierno no está atendiendo a estas personas con la emergencia social que exige su situación. "Para solucionar un problema, primero hay que reconocerlo, no taparlo", expuso. Indicó, por otra parte, que en 2015 había 385 personas censadas. "No nos ha reunido en todo este tiempo porque no nos quiere dar los datos de ahora", añadió.

Para Carmelo Asensio (CHA), este es un problema "muy complicado". "No sé si hay que hablar de estabilización o estancamiento. ¿Van a revisar la línea de actuación?", preguntó al gobierno.