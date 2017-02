Casi 400 firmas piden que se arreglen los accesos al Centro Cívico La Almozara

En ambas entradas, la ubicada en la avenida de Puerta Sancho y la del Parque de la Konga, “las aceras no están debidamente construidas, pues los desagües se sitúan a mayor altura que estas, que además están algo inclinadas hacia la pared del edificio, por lo que el agua se queda allí retenida”, describe Ángel Rezusta, presidente de esta junta. Una situación que se da de forma más acentuada, dice, en el acceso del parque. Allí, “la acera puede estar hasta cinco centímetros más abajo que la tierra del jardín”.

Tal escenario se traduce en que cuando llueve “el parque se embarra, la zona de paso se llena de agua y la acera, de charcos” y esto supone un “riesgo de caída”, sobre todo, para los usuarios más mayores que acuden diariamente al centro cívico. “Están entrando cientos de personas con gayatas, andadores, o con dificultades de movilidad, y es peligroso, además de que te mojas y te pones perdido”, comenta. Además del Centro de convivencia, la casa de juventud, un centro de tiempo libre, la biblioteca o los servicios sociales también se encuentran en este edificio.

“Lo que pedimos es que haya un poco de inclinación hacia los desagües para que el agua no se quede estancada. No puede suponer mucho coste el arreglarlo”, explica Rezusta, quien añade que van a insistir en ello en las próximas comisiones de Urbanismo del distrito.

Para respaldar su demanda, en la Junta de mayores comenzaron hace meses a recoger firmas entre los usuarios y vecinos, y ya suman, aseguran, cerca de 400. Ahora han paralizado este proceso, pues presentaron su propuesta en los presupuestos participativos de la ciudad y fue una de las diez priorizadas en el segundo foro abierto celebrado en La Almozara el 24 de enero. “El año pasado ya nos dirigimos al Ayuntamiento solicitando el arreglo de los accesos, pero nos contestaron que los desagües estaban correctamente”, recuerda Ángel, que también apunta que seguirán haciendo campaña si, tras la valoración técnica de su propuesta, esta puede ser votada por los ciudadanos en marzo.

Desde la asociación de vecinos Aljafería comentan que esta reivindicación se remonta hasta seis años atrás. Se trata de “un tema repetido en las comisiones de Urbanismo y de Mayores y que se le ha trasladado al Consistorio. Cuando llueve, la zona es una charquera, un lodazal, y el acceso principal a un centro cívico no puede estar de esa manera”, subraya José Antonio García, representante del ente vecinal, quien también posee esperanzas de que el proyecto salga adelante a través de los presupuestos participativos. “Es una de las necesidades importantes en el barrio”, concluye García.

Fuentes del gobierno municipal apuntaban el miércoles que “en el caso de que esta solicitud, que se ha priorizado como una de las que más apoyo ciudadano tiene en el distrito en el proceso de los presupuestos participativos, es elegida como una de las más votadas cuando finalice el plazo, se derivará a los servicios técnicos y se ejecutará”. No obstante, si no ocurre lo anterior, la petición la abordará el servicio de Conservación e Infraestructuras “como una demanda no urgente que se llevará a cabo cuando le toque el turno y en función de la disponibilidad presupuestaria, personal o las urgencias”.