Dos espejos para dos cruces en La Cartuja Baja

Uno de los puntos en los que piden que se actúe es en la intersección del Camino de los Muros con el que llaman camino perimetral, en la parte noreste del barrio rural, ya que “es una salida con nula visibilidad en la cual, para poder ver si viene algún vehículo, se tiene que sacar medio coche con el peligro que ello supone”, rezan en su demanda. Alrededor de 200 vecinos, calculan en esta AVV, hacen un uso obligado de este cruce para abandonar el Casco Histórico y rodear el barrio.

El otro punto se sitúa en la confluencia de las calles Autonomía de Aragón y Arquitecto José Ramírez. En este, “la circulación es mayor”, pues constituye una salida natural del barrio, también forma parte del recorrido de la línea 25 del autobús urbano y se sitúa en el entorno del campo de fútbol. Se trata de “un ángulo muy cerrado en el que, a pesar de existir un ceda el paso y un paso de cebra elevado, a continuación hay un sitio para aparcar y un contenedor de basura orgánico” que, en su opinión, contribuyen a reducir más la visibilidad y dificultan la incorporación desde la vía Autonomía de Aragón.

“Ya se ha producido algún susto”, incide el presidente de la asociación Alonso de Villalpando, pues “son calles estrechas donde existe poca visibilidad y si sale un coche y vas despacio, puedes evitar el golpe, pero si vas rápido, no da tiempo a frenar”, prosigue. Sobre el segundo lugar, Blánquez explica que la instalación del espejo en este se solicitó a través de la Junta Vecinal: “Se nos ha denegado por dos veces; la última, el año pasado. Nos dijeron que el espejo es un elemento que genera más inseguridad y que no refleja la distancia real a la que se encuentra el otro vehículo. Pero, si tú ves que un coche se acerca, no vas a arriesgarte a salir al cruce”.

Este argumento es entendido como una excusa por el presidente de la AVV, que no comprende cómo en este entorno de La Cartuja Baja se desaconseja la disposición del elemento “cuando en otras ubicaciones de la ciudad se ha instalado”. Así, en sus escritos reivindicativos hacen referencia a salidas de garajes de la vía Carlo Scarpa en Parque Venecia o a la salida del colegio Las Fuentes en la calle Doctor Iranzo. “Entendería que a una obra muy costosa se nos dijese que no, pero es un tema de voluntad. Lo reclaman los vecinos y queremos que los espejos se instalen cuanto antes”, sentencia.

Desde la alcaldía del barrio rural, José María Lasaosa indicaba este lunes que en el caso del cruce de las vías Autonomía de Aragón y Arquitecto José Ramírez hubo una contestación por parte del Consistorio de Zaragoza el año pasado. “Se decidió que mover el contenedor era lo oportuno y podría ser suficiente para mejorar la visibilidad”, explicaba, si bien, “si a los vecinos no les satisface esta solución, pueden llevarlo a pleno, podemos volver a abordar el asunto y solicitar una visita técnica”, añadía Lasaosa. Mientras, hace aproximadamente dos meses, “vinieron técnicos de Movilidad a valorar el punto del Camino de los Muros y estamos a la espera de que nos contesten”, detalla el representante.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza afirmaban este jueves que “si desde el servicio de Movilidad se ha denegado la instalación de uno de los espejos es porque genera inseguridad y, por lo tanto, no se autorizará”. En el caso de la demanda relativa a la intersección del Camino de los Muros, cuando se aborde, “si es factible y no genera conflictos o problemas para el tráfico, se permitirá”, apuntaban.