Santisteve dice que la "autorregulación" del cannabis puede ser "un negocio desde el punto de vista fiscal"

El Ayuntamiento de Zaragoza abre este viernes el debate sobre la posible regulación de los alrededor de 20 clubes cannábicos que hay en la ciudad . Este viernes por la mañana se ha celebrado una mesa de trabajo en la que las asociaciones han expuesto a los grupos municipales y a técnicos del Consistorio cómo podría articularse la normativa. A la espera de si se decide impulsar o no -el PP ya se ha mostrado en contra-, el alcalde ha señalado que “hay países que se han dado cuenta de que la autorregulación del cannabis puede ser un negocio desde el punto de vista fiscal , mejor que la economía sumergida y que las bandas organizadas se aprovechen de eso”.

Santisteve no ha concretado si su gobierno va a impulsar la ordenanza para regular los clubes o no, pero ha apuntado que “hay cada vez más asociaciones corresponsabilizadas en evitar que el uso del cannabis pueda implicar a menores o personas con problemas mentales”. Además, ha apuntado que hay que evitar la “criminalización” de un sector joven que “con su conducta bien informada no hace daño a nadie”. Sobre la legalización de esta droga, el alcalde apuntó que “en este país hace 20 o 30 años se hablaba del tema, pero parece que ese debate ha desaparecido”.

Por su parte, el concejal del PP Pedro Navarro, anunció que su grupo ha presentado una moción al pleno “para impedir que Zaragoza pierda el tiempo regulando un fenómeno que afecta a muy poca gente y que tendría efectos tremendamente dañinos para Zaragoza”. Navarro advirtió que “la publicidad positiva de la legalización de clubes provoca un mayor consumo” entre la población.

El edil popular no solo se mostró en contra de la regularización de estos clubes cannábicos, sino que pidió “que sean inspeccionados todos” porque “desde el punto de vista urbanístico son ilegales”, y además vulneran la normativa antitabaco por tener licencia de oficina. “Los problemas con este tipo de instalaciones son históricos”, advirtió. Por último, Navarro añadió que van a pedir las denuncias que han puesto ante la policía los vecinos y comunidades por este tipo de clubes.