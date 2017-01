El aniversario del Santo Entierro centra las novedades en las procesiones de 2017

El Ayuntamiento de Zaragoza ha dado a conocer, a través de su página web, los recorridos de las procesiones de la Semana Santa 2017. Las principales novedades vienen motivadas por el 400 aniversario del Santo Entierro, que, como es habitual, se celebra el día de Viernes Santo al anochecer. La Hermandad de la Sangre de Cristo, organizadora de un acto en el que participan todas las cofradías y congregaciones, ha introducido significativas variaciones.



Lade ellas se aprecia a la altura de San Vicente de Paúl. La procesión recorrerá esta calle casi en su totalidad y no solo hasta el cruce con la calle Mayor. Así, a diferencia de otros años, alcanzará el Coso Bajo y proseguirá hacia la plaza de los Sitios y Santa Engracia. Después, tras cruzar el paseo de la Independencia, se alargará por las calles Albareda y Bilbao, hasta transcurrir por plaza Salamero y retomar el camino -Cinco de Marzo e Independencia- hacia la plaza de España., tal y como adelanta Mariano Julve, presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías, "". La comitiva abandonará la plaza de España para dirigirse hacia Don Jaime I, avanzar por Espoz y Mina y acabar -previo cruce por Alfonso I- en la iglesia de San Cayetano (plaza del Justicia). "Este especial itinerario irá acompañado de algunas sorpresas que todavía no se han desvelado", añade Julve, antes de abordar el"El Domingo de Ramos variará un tramo del Vía Crucis del barrio de San Gregorio para liberar la entrada a las Urgencias del hospitan Royo Villanova; el Lunes Santo, la Cofradía de la Exaltación desdenderá desde su sede (las Nieves de Casablanca) hasta la Real Maestranza de Caballería (junto a la Seo); el martes, habrá un nuevo Vía Crucis del Cristo Despojado; y el miércoles la Cofradía de la Crucifixión alterará su trayecto usual para empezar y terminar en San Antonio de Padua (Torrero)", prosigue, y define una última innovación: "El Jueves Santo, la Coronación accederá a la Seo por la zona de la Delegación del Gobierno (calles Santiago y Don Jaime) y no por la plaza del Pilar".Itinerarios aparte, Julve confirma que "". En 2017, se conmemora el 75 aniversario de la Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto. Además, Jesús de la Humildad celebra sus bodas de plata (25 años desde la fundación).

Los ensayos han comenzado

, acompañados en muchos casos de las cornetas,. Alrededor de 16.000 cofrades han comenzado a practicar los toques y pasos que exhibirán en las procesiones 2017. Lo habitual es que los instrumentistas opten a acudir a unos 30 ensayos programados entre enero y abril; los encargados de transportar las peanas llevan otra proporción de sesiones.El parque del Oeste en el barrio Oliver (Nuestra Señora de la Asunción y llegada de Jesús al Calvario), el polígono industrial Miguel Servet en la carretera de Castellón (Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo), la explanada del aparcamiento que hay junto al teatro Arbolé (Hermandad de la Oración del Huerto), el polígono industrial Molino del Pilar (Cofradía de la Coronación de Espinas) o el colegio Santa Ana (Cofradía de las Siete Palabras) son algunos de los lugares escogidos.. Empezamos el 14 de enero y cada grupo se prepara por separado. Los piquetes van a su ritmo; los tambores y bombos a otro; y los peaneros a otro", explica José Luis Muñoz, hermano mayor de la Coronación de Espinas, cofradía que obliga a acudir a un 60% de los ensayos para salir."Empezamos hace dos fines de semana y, por el momento, solo ensayos los sábados y los domingos. Después, a partir de febrero nos trasladaremos a Casablanca y habrá opción de acudir todos los días", completa, desde las Siete Palabras, José Luis Aranda. "", concluye.