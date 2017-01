Santisteve da marcha atrás y saca las plazas del 010 del presupuesto

Un voto particular que se presentará en la Comisión de Economía del próximo miércoles con el fin de que se pueda aprobar la plantilla del próximo ejercicio, necesaria para poder votar el presupuesto y una vez que hoy no ha salido adelante en la Comisión de Servicios Públicos por los votos en contra del PP, PSOE y Ciudadanos, grupos los dos últimos que rechazaban la inclusión de las plazas del 010.Una Comisión a la que ha sucedido otra extraordinaria monográfica sobre la polémica municipalización del 010 que quiere llevar a cabo el Gobierno de Zaragoza en Común y queInformes positivos sucesivos llevaron a Zaragoza en Común a incluir en la plantilla de 2017 las plazas del 010 pese al rechazo del PSOE, que condicionó la negociación de los presupuestos a aplazar el debate del 010.Algo que el concejal Pablo Híjar , quien este lunes ha ejercido de presidente de la Comisión de Servicios Públicos, ha calificado de "irresponsabilidad".Tras la Comisión extraordinaria,e informar de que ha trasladado a las trabajadoras del 010 que "las vamos a apoyar hasta el final" ya que "están prestando un servicio que se necesita que se siga prestando".Dado que, según ha recordado el alcalde, hay más de 400 trabajadores que prestan servicios municipales en la misma situación, ha indicado que Zaragoza en Común tiene "un contrato suscrito con la ciudadanía para una mejora de la calidad de los puestos de trabajo" y por tanto van "a proceder a todas las municipalizaciones que se pueda"."No comprendemos que estos servicios con un simple informe técnico hayan sido externalizados y que ahora se planteen esta complejidad de problemas", ha lamentado el alcalde, quien confía en que la decisión sirva para que "se despeje el terreno" y se aprueben los presupuestos.ha asegurado Santisteve, quien ha añadido que por parte de Zaragoza en Común están "cumpliendo" lo que dijeron pero no van "a proceder al dictado de otros grupos".Preguntado por el motivo por el que no han retirado del debate de la plantilla las plazas del 010 como este lunes habían solicitado PSOE y Ciudadanos, Pablo Híjar ha explicado queHíjar ha asegurado que el Gobierno "no ha roto las negociaciones" y que les "gustaría que por parte del PSOE no se vuelvan a caer proyectos contemplados en los presupuestos", por lo que cree que "uno de los escollos será conseguir que la palabra socialista valga para algo".Comparecencia a la que ha seguido la del portavoz económico del PSOE, Javier Trívez, quien "da por bueno" el voto particular y está dispuesto a continuar con las conversaciones, que van a tomar con "precaución" hasta que se confirme la retirada de la plantilla del 010, al tiempo que ha atribuido la postura de ZeC a "una obcecación innecesaria".En la Comisión extraordinaria previa Pablo Híjar ha defendido la municipalización del 010 porque las trabajadoras llevan "muchísimos meses" con problemas en el pago de las nóminas, porque sufren salarios "injustos para una excelente labor", además de una situación de precariedad, porque la subrogación no está recogida en el sector y no la tienen asegurada y es "intolerable" en una contrata municipal.al tiempo que ha asegurado que se ha apostado por este proceso tras constatar su viabilidad y ha agregado quesino que se quiso analizar y una vez estudiado encargar nuevos informes.Por su parte, el concejal del PP José Ignacio Senao ha vuelto a pedir la dimisión o el cese del consejero municipal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, y ha criticado la "flema" y "cara de ladrillo" de Híjar por echarle la culpa al PP.La socialista Marta Aparicio ha recordado que las condiciones para apoyar la municipalización eran que fuera más barato, que mejorara la calidad del servicio y que garantizara el acceso al empleo público respetando el proceso de igualdad, de las que ha asegurado que "no se cumple ninguna".El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, quien ha respaldado la municipalización pero "no la forma en que se ha llevado a cabo", ha denunciado que en este proceso "hay de todo menos responsabilidad política" y ha criticado el "empecinamiento, obstinación y falta de capacidad de negociación del equipo de Gobierno".