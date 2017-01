Santisteve es partidario de reformar la Constitución para poder votar a los 16 años

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, se ha declarado partidario de cambiar la Constitución de 1978 para que a los 16 años los ciudadanos ya puedan ejercer el derecho al voto. "Me gustaría una reforma constitucional", ha precisado.



Santisteve ha explicado que durante sus charlas en centros educativos para informar a los estudiantes sobre los presupuestos participativos, "una de las cosas más interesantes es ver cómo chavales con 14 años y menos están capacitados para opinar sobre la ciudad".Al respecto, ha asegurado, en una entrevista concedida a Europa Press, lo siguiente: "He comprobado que hay jóvenes muy maduros, que conocen muy bien su barrio, casi mejor que sus padres, y lo quieren cambiar de forma muy clara". También ha destacado la participación de las AMPAS porque "hay una nueva generación de padres muy vinculada al territorio y necesidades de la escuela".Durante estos meses dese han recibido más de 1.500 aportaciones y, aunque ha estimado que "algunas son inabordables", ha reconocido que "son toques de atención al Ayuntamiento de lo que piensa la ciudadanía sobre las mejoras en sus barrios. Es una colaboración básica en participación directa y muy interesante", ha dicho.

Financiación vía IRPF

Esta reforma de la Constitución también la quiere trasladar Santisteve a la financiación local --que se analizará en un encuentro que se celebrará en Valencia- al argumentar que "tiene que haber participación directa vía IRPF", ha subrayado.En este contexto, ha relatado que los ayuntamientos recaudan impuestos pero el diseño "viene dado por el Gobierno central", y ha expuesto el ejemplo del "catastrazo", que representa un "problema a los ayuntamientos para aplicar la progesividad fiscal y que se podría evitar".Seguidamente, se ha referido al impuesto de plusvalía que en Zaragoza se ha acordado bonificar cerca de un 90% en casos de herencia y rebajar de cinco a dos años el plazo para vender la vivienda. "Se dan pasos para paliar injusticias que vienen del Gobierno central", ha destacado.

Ciudades del cambio

Zaragoza, junto a Madrid, Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela y A Coruña, forman parte de las denominadas 'ciudades del cambio' que Santisteve ha descrito como una "red informal de transmisión de información" y de espacios más formalizados como la entidad 'red.es', que está dirigido a la participación. Todas ellas realizan encuentros esporádicos.Santisteve asistirá dentro de unas semanas a una reunión que se celebrará en Valencia sobre financiación local. Por su parte, el alcalde de Zaragoza quiere convocar, previsiblemente antes del verano, unEl objetivo es "ver lo que se ha hecho en cada ciudad frente a la políticas de externalización de años pasados que ha dejado a los ayuntamientos sin capacidad de control de esos servicios". Ha justificado la convocatoria apostillando que pronto se llegará al ecuador del mandato."Habrá que hacer análisis de hasta dónde se ha conseguido introducir savia nueva en las administraciones, y transmitir al tejido social que nuestra idea es un cambio en la perspectiva de por dónde tiene que ir el país, que solo se puede dinamizar en las ciudades".Pedro Santisteve ha precisado que este foro se plantea como una "reflexión municipalista para transmitirnos la situación de unos ayuntamientos a otros".Asimismo, ha avanzado que se planea organizar nuevos foros sobre economía social o energía para crear comercializadoras eléctricas o ir al mercado libre de energía o producir energía renovable mediante el uso de las azoteas y las terrazas.Al ser preguntado por la opinión que cree tienen los ciudadanos sobre esta nueva forma de hacer política, Santisteve ha respondido que "creo que valoran el trabajo que hacemos y he recibido más apoyo fuera que dentro del ayuntamiento, la gente nos anima a seguir"."Por ese lado estoy muy satisfecho y mientras hagamos las cosas bien la gente se irá enterando del contacto directo que queremos tener con la ciudadanía, queremos acercar la institución a los ciudadanos", ha recalcado.

Vistalegre

"Siempre hemos tenido buen clima de diálogo y nos comentamos situaciones y problemas a los que nos enfrentamos", ha contado Santistevea su vez secretario de Organización de Podemos."Hay canales abiertos y la relación es afable", ha añadido, para opinar que ante el congreso que Podemos celebrará en Vistalegre "tienen que acometer una gran reflexión para no incurrir en los vicios del bipartidismo o la vieja política".La formación morada "se ha tenido que enfrentar en tan poco tiempo y con tanta presión a ataques a los que han tenido que dedicar tiempo para defenderse, cuando lo importante era el trabajo con la base social, que el articular la relación de esa nueva fuerza política es algo complicado", ha evaluado.No obstante ha reconocido que "es tal el potencial de votos y gente que apuesta por el cambio, que es innegable que solo su mera existencia hace que las cosas cambien alrededor".También confía plenamente más que en sus dirigentes en la gente que apoya ese proyecto porque, "al final, las divergencias no son tal, sino diferentes formas de enfocar los temas", en referencia a las posiciones que mantienen el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el secretario de Política de la formación, Iñigo Errejón.Santisteve ha animado a Iglesias y Errejón a que "intenten acometer, de forma global, esas dos formas de entender el partido, que es la institucional y la forma de encarar la organización con el pueblo", para opinar que "ambos tienen que ir en paralelo. No se puede plantear una disociación", ha alertado.Tajante ha precisado queporque las fuerzas del cambio hemos venido con el ánimo de distribuir el poder entre la gente y evitar acumulación de poder en personas concretas y evitar personalismos".En este contexto, a Santisteve le gusta "escuchar a la gente y sus argumentos, mantener la unidad antes que empezar en plan autoritario como lleva años ejerciendo el poder el PP", y si hay que cambiar las formas "hay que cambiar también la manera en que uno se manifiesta con su equipo y la gente".

Una experiencia apasionante

y ha dejado claro que no se arrepiente de las decisiones que toma. "No hablo tanto de repetir -mandato-, sino de que estoy contento de lo que decidí"."Los acontecimientos me llevaron ahí y cada uno analiza su biografía y los pasos que tiene que dar para mantenerse íntegro conforme a los que ha manifestado en su vida".Por ello, ha alegado que "si uno quiere ser congruente con sus ideas no solo hay que expresarlas, sino pasar a la acción". Este es el paso que "dimos unas personas para dedicar nuestras vidas a un ideal de cambio institucional"."La experiencia es muy enriquecedora y aunque estemos en el ojo del huracán es buena señal porque revela que estamos consiguiendo desatascar muchas cosas y cambiar esa relación de la institución con la ciudad y es apasionante", ha concluido.