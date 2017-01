La Fundación CAI crea el préstamo de libros para pacientes y acompañantes del Hospital Provincial

La Biblioteca CAI Mariano de Pano de Fundación Caja Inmaculada ha creado un servicio gratuito de préstamo de libros para pacientes y acompañantes del Hospital Nuestra Señora de Gracia, también conocido como Provincial.



La iniciativa comenzó a tomar forma a finales del año pasado y cuenta con el apoyo del Área de Gestión de Participación y Ciudadanía del Servicio Aragonés de Salud. La idea surge de un proyecto similar, denominado’, puesto en marcha por la entidad hace tres años en la residencia CAI-Ozanam del barrio Oliver.Se ponen a disposición de los pacientes del Hospital Provincial y sus acompañantes hasta, que son los que actualmente constituyen el fondo bibliográfico. “, dando a las personas que no pueden trasladarse hasta nuestras instalaciones la oportunidad de disfrutar del placer de la lectura”, explica Eva Jiménez, directora de la Biblioteca.El nuevo servicio de. Cada paciente o su acompañante elige el libro o el material de la biblioteca que le gusta (DVD, CD, etc.) y los empleados y, en algunos casos, voluntarios de la Biblioteca lo llevan hasta la habitación el mismo día. Para solicitar el préstamo, sólo tienen que llamar al teléfono 976290521 o escribir al correo electrónico biblioteca@fundacioncai.es indicando el título.El, renovable si no hay más peticiones. “Además se lo pueden llevar a casa para terminar de ver o de leer si únicamente están hospitalizados dos o tres días”, afirma Jiménez. El mismo criterio se emplea para las películas, si bien, en este caso, la duración del préstamo es de una semana.