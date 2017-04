El temporal de frío y nieve ha afectado al transporte de mercancías esperadas en Mercazaragoza, en la capital aragonesa, ya que "bastantes" camiones no han podido llegar a su destino, si bien esta circunstancia no afecta a la distribución de alimentos puesto que tienen "mercancía de sobra".





Según ha informado el miembro de la junta de la Asociación de Mayoristas de Mercazaragoza Javier Monge, los camiones que se han visto afectados por el temporal, algunos de los cuales transportaban productos perecederos, se han quedado parados en la A-23 a la altura de Segorbe (Castellón) y se han tenido que dar la vuelta.



Está previsto que la mercancía que transportaban no llegue hasta el lunes a la capital aragonesa, donde, no obstante, no se prevé desabastecimiento durante el fin de semana.