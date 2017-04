Decenas de pacientes pendientes de ingreso y camas cruzadas en las Urgencias del Servet

En el hospital Royo Villanova de Zaragoza, las Urgencias también estaban al completo a primera hora de la mañana,según fuentes sindicales. No obstante, según han explicado fuentes del centro sanitario,y enviar a enfermos al Provincial. Hace unos días, el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, ya señaló que se habían(Provincial) para apoyar cualquier problema de este tipo."Este es un problema histórico que se repite siempre que hay puentes", explicaban este domingo algunos sanitarios del servicio de Urgencias, que recalcaban los problemas que había para hospitalizar a los pacientes que lo necesitaban.Según pudo saber este periódico,Es probable que hubiera más traslados, pero este extremo no pudo ser confirmado por fuentes del Gobierno de Aragón.Las claves para entender el problema de saturación de este centro se repiten casi cada año por estas fechas:–las últimas tres semanas ha habido–, el regreso de las vacaciones navideñas y el frío registrado en los últimos días, que hace que muchos de los ancianos con problemas crónicos empeoren y acaben acudiendo a los servicios de urgencias.Además, durante gran parte de la mañana de este domingo hubo una parte de la planta cuarta –de Urología– que permaneció cerrada., aunque no es una de las que se usan para descongestionar las urgencias. Durante todo el domingo,llenas de camas y sillas de ruedas. También los boxes estaban hasta arriba de usuarios y, lo mismo, las salas de observación de Traumatología. Entre pacientes y acompañantes, una enfermera comparaba el ir y venir de gente en los pasillos con un concurrido paseo de la Independencia.El personal cree quesiempre que sea posible.Fuentes oficiales del Gobierno de Aragón se limitaron a confirmar que ha habido "mucho movimiento en las Urgencias" estos últimos días, peroLos problemas de saturación de Urgencias se repitieron durante el fin de semana, aunque en menor medida, en otros centros como el Clínico o el Royo Villanova.