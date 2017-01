"Los Reyes me han traído un reloj con el que puedo jugar y hacer fotos"

Este viernes, muchos de los niños aragoneses se han levantado de sus camas incluso antes de que amaneciera y no ha sido gracias al despertador. La ilusión por ver qué tal se habían portado y si los Reyes Magos les habían traído todo aquello que habían pedido ha provocado que no aguantaran muchas horas en la cama.



para abrir los regalos", ha asegurado, de cuatro años, mientras jugaba en la plaza de los Sitios de Zaragoza con su Barbie en bicicleta. Pero este no ha sido su único regalo. Un vestido, otra muñeca y un piano completan la lista de presentes.Su hermano, de casi tres años, también se ha divertido con sus nuevas adquisiciones. En este caso, el pequeño ha recibido. Ambos han disfrutado de una agradable mañana familiar, aunque no exenta de frío.Quien también ha acudido al parque con su madre ha sido. Este niño de seis años se ha sentado en un banco al sol para disfrutar de su nuevo reloj digital:Asimismo, sus majestades le han traído una batería y un maletín de pintar, que no ha dudado de probar al principio de la mañana., de seis años, también se ha desplazado con sus nuevas adquisiciones a la plaza de los Sitios. En esta ocasión,"Ha sido complicado de montar, en especial las ruedas", ha puntualizado. Eso sí, se ha mostrado muy orgullosa de su hamster de peluche, llamado Pulguita:También está feliz porque los"En los últimos años, la había puesto en la carta de los Reyes, pero siempre se les olvidaba. Ahora ya puedo jugar con ella", ha explicado. Asimismo, tiene de compañera a la nueva princesa de Disney: Vaiana. "También me han regalado el castillo de 'Frozen' de Lego y la películas de 'Zootrópolis', entre otras cosas", ha añadido.Como ellos, miles de niños aragoneses han disfrutado este viernes de la ilusión de abrir nuevos juguetes y poder jugar con ellos durante el resto del año.