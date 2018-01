El alcalde de La Muela defenderá ante los vecinos que la moción de censura "no tiene sustancia"

El alcalde de La Muela (Zaragoza), Adrián Tello (CHA), protagoniza este jueves, a las 19.30, en el salón de plenos municipal, una reunión a la que están invitados todos los vecinos del municipio para explicarles que "no tienen sustancia" las "55 no verdades" planteadas por los impulsores de la moción de censura que se tramitará en sesión plenaria municipal el 29 de enero.

En declaraciones a Europa Press, Adrián Tello ha señalado que "las cuestiones que plantean son totalmente inciertas" y, de hecho, "no hay ni una sola verdad" en su argumentario, "y menos para hacer una moción de censura".

Se ha referido a las quejas de PP, PAR y el edil que perteneció a Cs sobre los horarios de los plenos en invierno, a las 19.00, como se ha acordado por unanimidad. Además, "dicen que no respetamos la bandera nacional, ni las creencias religiosas", lo que "aparte de ser incierto es una cuestión totalmente del siglo pasado y que no tiene que ver con los problemas que tiene nuestro pueblo, que han sido los económicos".