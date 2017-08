Los bilbilinatos inician hoy sus fiestas de San Roque

Las costuras bilbilitanas sujetan, a duras penas, los nervios, la emoción y las ganas de celebración previos al inicio del San Roque más largo desde el año 2000. Unas costuras que estallarán cuando hoy sobre las 19.30 el Peñista del Año 2017, Gerardo Bernal, prenda la mecha del cohete que dará rienda suelta a cinco días de alegría y colorido por las calles de la ciudad. Aunque el chupinazo marca ese inicio, las peñas ya se vistieron ayer con sus mejores galas para ofrecer el tradicional vino de honor. Para foguear a aquellos con más ganas de disfrutar sobre los escenarios de las diez peñas sanroqueras se dieron cita grupos como La Fuga, Los Gandules, The Bronson y representantes de la nutrida cantera artística bilbilitana. Además, para evitar incidentes y conductas no respetables, el Ayuntamiento, con el apoyo de todos los grupos políticos, ha puesto en marcha una campaña para que no se den casos de violencia sexual y concienciar de los problemas que implica el consumo de alcohol en menores.