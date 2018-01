El comercio exterior de Teruel experimenta "un crecimiento espectacular"

Fuera del ámbito de la Unión EuropeaEl dato destacado por Blasco es que Estados Unidos está a la cabeza de los países que más demandan productos de esta provincia, seguido por Brasil, China y Marruecos.En líneas generales, lademás de losn, son los productos con mayor volumen económico vendidos fuera. A éstos les siguen material para vías férreas, máquinas y aparatos mecánicos, madera y manufacturas,y pasa a situarse en 2014 en el noveno puesto con un valor económico de 3,4 millones de euros, ha apuntado la Cámara de Comercio en una nota de prensa.Blasco también se ha fijado en los últimos datos de exportación y ha subrayado queturolenses con 810 operaciones registradas y un montante económico de 92,646 millones de euros; seguido de lejos por Alemania, con 264 operaciones y 56,310 millones; Portugal, con 812 operaciones y 19,556 millones; e Italia con ventas por valor de 13,956 millones, en un total de 627 operaciones comerciales.

CRECE EL NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS



Además de aumentar el valor de las exportaciones, también ha crecido el número de empresas que cruzan las fronteras españolas. En el año 2000 eran 83, en 2008 llegaron a 172 para pasar a ser 300 en 2014.



De esta forma, se ha casi cuadruplicado la cifra, debido a la incorporación de la internacionalización como estrategia competitiva. Ha habido una evolución continua, por lo que este proceso no es solo achacable a la crisis, "que sin duda ha motivado a buscar alternativas", ha observado la institución.



Para el presidente de la Cámara de Teruel, cuanto más grande es la empresa, más facilidades tiene de exportar dado que cuenta con mayor número de medios materiales y humanos. "Sin ánimo de ser pretenciosos, las cámaras de comercio son un activo muy importante para las empresas interesadas en internacionalizar sus productos, la labor que desarrollan en este campo es trascendental y si no existieran, habría que inventarlas", ha opinado.



Blasco ha animado a todas las empresas de Teruel a iniciarse en el mundo de la internacionalización, si bien ha reconocido que "se trata de una aventura arriesgada y difícil", por lo que ha aconsejado hacer un análisis previo del país al que se pretende ir, conociendo a fondo la legislación, cultura y los canales de distribución disponibles.



En este punto, ha recordado que "es fundamental la labor que prestan las cámaras de comercio, con una red de 3.000 organizaciones repartidas por todo el mundo", además de las 88 que hay en España.



APOYO INSTITUCIONAL



Por último, Jesús Blasco ha repasado las actuaciones para 2015 en materia de internacionalización con programas como Lánzate a Exportar o la realización de misiones comerciales a Suecia y Noruega en mayo y a Bélgica y Holanda en junio.



El presidente de Cámara Teruel ha agradecido el apoyo de instituciones como el Gobierno de Aragón "sin el que no sería posible la ejecución de estos programas", ha asegurado.



Por su parte, el consejero de Industria e Innovación del Ejecutivo aragonés, Arturo Aliaga, ha subrayado el apoyo que desde su consejería se presta a las tres cámaras de comercio aragonesas y que, en el caso de Teruel, ha posibilitado que el 7 por ciento de las empresas aragonesas que exportan pertenezcan a esta provincia.



Aliaga ha felicitado a las cámaras de comercio por el buen trabajo que desempeñan y ha mencionado la Ley de Cámaras que pronto aprobará el parlamento aragonés y con la que "saldrá reforzado el papel de estas organizaciones", ha sostenido el consejero.