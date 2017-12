Teruel beberá agua de pozos durante 15 días seguidos para probar el suministro alternativo al Arquillo

La ciudad de Teruel beberá exclusivamente agua de los pozos de San Blas durante quince días seguidos el próximo mes de enero como una última prueba de la operatividad del plan B para al abastecimiento urbano ante el agotamiento por sequía del pantano del Arquillo, que habitualmente es la principal fuente de suministro. La empresa gestora del servicio, Aguas de Teruel, quiere poner a punto todo el dispositivo alternativo ante el continuado descenso de las reservas del embalse, que, con solo 3,2 hectómetros cúbicos –el 15% de su capacidad–, quedaría agotado en 11 meses al ritmo de consumo actual, 0,3 hectómetros al mes.

Pero la empresa no esperará a que se consuma toda el agua almacenada en el embalse y suspenderá la extracción al llegar a 1,3 hectómetros cúbicos por considerar que, a partir de ese nivel, la calidad es deficiente. Además, la bomba que abastece a la ciudad desde la presa no puede trabajar por debajo de este nivel. En 1995, como solución de emergencia, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) instaló una bomba flotante que permitió agotar las reservas hasta los 0,3 hectómetros cúbicos. Esta opción no se contempla ahora debido a la disponibilidad de los dos pozos de San Blas, que puedan aportar un caudal conjunto de 200 litros por segundo, frente a los 135 que consume la ciudad de media.

Aguas de Teruel prevé testar la capacidad de los dos pozos de San Blas para suministrar toda el agua que precisa la ciudad durante dos semanas seguidas tras las Navidades. El director técnico de la compañía, Jesús Cachaza, ha explicado que la prueba permitirá evaluar «cómo responden» las dos captaciones para que estén a punto en el momento de que sean imprescindibles por la desecación del Arquillo.