En casa y contra el colista

El CV Teruel se enfrenta esta tarde (18.00), en su último partido del año en casa, al colista de la liga, el Tarragona 2018 SPSP, un equipo que todavía no ha ganado ningún punto en los partidos disputados hasta ahora, pero que llega a la cancha de los Planos con ganas de arañar algún tanto para desquitarse de su poco provechosa trayectoria.

El equipo naranja se encuentra, por el contrario, en su mejor momento, en la segunda posición de la tabla clasificatoria, pero con la necesidad de confirmar su presencia entre los dos primeros en las semifinales de la Copa del Rey. El entrenador del Teruel, Miguel Rivera, insiste, no obstante, en que esta meta no depende solo de los resultados de este duelo, que tiene tintes solidarios al participar el equipo en una campaña de recogida de juguetes para las fiestas navideñas. "Aunque ganemos, no está certificado nuestro ascenso, pero nuestra meta es sacar los seis puntos", apunta el preparador del CV Teruel, que cerrará la primera vuelta el próximo día 16 en la pista del Mediterráneo Castellón.

Si bien, en principio, el partido de este sábado no debería entrañar grandes dificultades para los turolenses, Rivera se muestra cauto a la hora de hacer valoraciones de su rival, que no puede dejar escapar más oportunidades en su anhelo de luchar por la permanencia. "Todos partidos tienen sus complicaciones, aunque Tarragona sea colista. Si nosotros lo damos por ganado de antemano, se nos pueden torcer las cosas", insiste el técnico, tras asegurar que la intensidad del juego del conjunto naranja se tiene que producir desde el minuto uno del encuentro.