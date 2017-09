Alcañiz tendrá cuatro zonas de fiesta durante el fin de semana del Gran Premio Aragón

Se podrá disfrutar de discomóvil y dj's hasta las 6.30 en las zonas de fiesta, todas debidamente preparadas y con las medidas de seguridad necesarias para el evento. En concreto, las cuatro zonas de fiesta del municipio serán la plaza de España, la plaza Mendizábal, la avenida de Aragón y la plaza de Santo Domingo.

En lo relacionado con el área turística, la Oficina de Turismo de Alcañiz permanecerá abierta de 10.00 a 14.00 el viernes, sábado y domingo, y de 16.00 a 19.00 el viernes y el sábado, con objeto de resolver cualquier cuestión y ayudar a todos los visitantes. Todos aquellos que pasen por el edificio para preguntar cualquier sugerencia tendrán la opción de conocer los pasadizos de Alcañiz en una visita libre y gratuita.

Los tres días habrá visitas guiadas a las 11.30, en las que se explicarán con todo lujo de detalles los lugares emblemáticos de la localidad, como el Castillo Calatravo, la plaza de España, la Lonja, la iglesia de Santa María la Mayor y los pasadizos de Alcañiz.

Asimismo, el sábado de 16.00 a 21.00 tendrá lugar el evento solidario 'Degusta Teruel' en la plaza de España, en el que se podrán saborear productos de calidad de la zona, tales como Jamón de Teruel D.O., Ternasco de Aragón, Aceite del Bajo Aragón D.O., Melocotón de Calanda D.O., pan del Bajo Aragón y Trufa Negra de Teruel.

Por cuatro euros se podrá adquirir un plato con jamón de Teruel, longaniza de Ternasco de Aragón, pan y aceite; por un euros se podrá disfrutar del Melocotón de Calanda, y por la misma cantidad se podrá saborear una tostada de trufa. Todos los beneficios del evento irán destinados a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias del Bajo Aragón (AFEDABA).

El alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia Suso, ha destacado la importancia del apartado turístico durante el Premio de MotoGP. "Es un fin de semana impresionante para Alcañiz, con muchísima afluencia de turismo y más de 100.000 personas que van a visitar la ciudad. Por Alcañiz van a pasar prácticamente todos los habitantes de la provincia de Teruel, algo que da muestras de la envergadura del evento", ha expuesto.

Asimismo, Gracia ha incidido en el patrimonio de Alcañiz. "Los visitantes van a poder disfrutar de visitas guiadas, en las que conocerán el patrimonio artístico y monumental de esta ciudad, que ha sido histórica a lo largo de los siglos y tuvo su esplendor en el siglo XV con los pactos de la Concordia. Alcañiz es una ciudad con historia artística, monumental, y con muchísima historia en el mundo del motor y las carreras", ha concluido.