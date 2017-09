Diez nuevos expertos en administración electrónica con el sello de DPH

"Estuve un tiempo haciendo sustituciones en el Salud y el verano pasado trabajé en una empresa de deportes de aventura, porque es una de las pocas salidas laborales que hay en la zona. Pero me quedé en el paro y me apunté a este taller para ampliar conocimientos y conseguir un trabajo. Y ahora veo futuro porque puedo prestar asistencia a pequeñas empresas que no se pueden permitir tener un informáticos y, además, hacerlo desde casa". Gracia Sesé, vecina de Ayerbe de 48 años, es una de las alumnas que ha participado en el Taller de Empleo ‘Promoción de Servicios Electrónicos’ que ha desarrollado los últimos nueve meses la Diputación Provincial de Huesca, con la cofinanciación del Inaem y del Fondo Social Europeo, para facilitar la inserción labores de diez desempleados mayores de 25 años, uno por cada comarca altoaragonesa.