Cuatro jóvenes detenidos en Huesca por hurtar bolsos en pubs

El arresto de este grupo supone la culminación de una investigación iniciada a raíz de las denuncias interpuestas por jóvenes a las que les habían sustraído sus bolsos en el interior de pubs nocturnos. Las víctimas dejaban sus pertenencias sobre la barra del bar y, pese a estar al lado de las mismas, los autores esperaban aquellos momentos en que no prestaban atención a sus enseres para poder sustraerlos.

Los cuatro detenidos actuaban en concierto para no ser detectados, repartiéndose diferentes cometidos: mientras uno de los miembros se interponía entre las víctimas y sus pertenencias impidiéndoles tener visión directa, otro de los integrantes se apoderaba del bolso, entregándoselo a otro de sus compinches que, a su vez, se lo pasaba a un cuarto socio, que salía inmediatamente del bar. De esta forma en cuestión de segundos, el grupo podía sustraer los efectos sin que las propietarias se percataran de la ausencia del bolso y sin que tampoco pudieran detectar al autor de la sustracción. Tan solo un breve momento en que las víctimas no prestaban la atención sobre sus efectos les bastaba para cometer el robo.

Una vez averiguada la identidad de todos los miembros del grupo, los agentes procedieron a su detención, recuperando dos teléfonos móviles que el grupo había hurtado el fin de semana anterior al arresto. La intervención fue realizada por la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Huesca.

Ante estos hechos, la Policía Nacional ha difundido una serie de consejos para evitar hurtos en las próximas fiestas de San Lorenzo ya que es una situación idónea para es aprovechada por ladrones y carteristas, hasta tal punto que los grupos especializados en estas técnicas delictivas se desplazan hasta las localidades en fiestas con este propósito, desplegándose por mercadillos, entradas y salidas a las plazas taurinas, espectáculos callejeros, procesiones, zonas de ocio nocturno, etc.

A este respecto, recomiendan: en los pubs, no perder de vista sus pertenencias, vigilar su bolso y su chaqueta cuando se dejen colgados en perchas o sobre alguna silla o la barra del bar; en terrazas, bares y restaurantes, no dejar su bolso o mochila colgados del respaldo de la silla ya que es aconsejable guardarlos sobre nuestras piernas; no dejar su cartera o teléfono móvil encima de la mesa o de la barra, sino guardarlos en algún bolsillo interior o en aquel que esté más protegido, preferentemente en la parte delantera del pantalón; llevar el bolso perfectamente cerrado; no dejar objetos de valor a la vista en los vehículos; y si se ha sido víctima de un hurto, dar aviso a los servicios policiales, y aportar los máximos datos posibles en su denuncia, además de alertar a su entidad bancaria para dar de baja su tarjeta de crédito.

Por último, la Policía Nacional recuerda que comprar a sabiendas efectos sustraídos constituye un delito de receptación que está castigado con penas de prisión de 6 meses a 2 años, además incentiva que se sigan cometiendo robos para obtener un lucro a través de la venta de estos objetos.