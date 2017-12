"Feliz Año Nuevo", con 20 días de antelación

No está muy claro si tomar las uvas coincidiendo con las doce campanadas da siempre buena suerte, aunque no se tomen el día 31 de diciembre. Pero en el pueblo altoaragonés de San Esteban de Litera están convencidos de que sí, y siguen pidiendo sus deseos aunque su Nochevieja no coincida con la del resto del mundo. Ya hace once años que esta pequeña población decidió adelantar esta noche tan señalada al puente de diciembre, con el fin de poder reunir a una mayor cantidad de vecinos, puesto que en el último día del año la mayoría, especialmente los más jóvenes, acostumbran a desplazarse a los cotillones de localidades más grandes. La voluntad del Ayuntamiento era poder despedir así juntos el año en una fiesta, aunque no coincidiera con lo que marca el calendario.