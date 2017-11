Intervenidos en Huesca 1.291 juguetes y productos de higiene por irregularidades en su venta

Según informa el cuerpo armado en una nota de prensa, con el fin de comprobar la seguridad y el correcto etiquetado, se han realizado 45 inspecciones fiscales por la PAFIF (patrulla Fiscal y de Fronteras) de la Guardia Civil de Huesca en locales multiservicios y de bazares.

Algunos de los establecimientos tenían a la venta juguetes y productos de higiene (dentífricos, champús, gel, etc…), que incumplían la normativa de seguridad, etiquetado, así como de importación (contrabando), por lo que se procedió a la intervención de un total de 1291 productos: 639 juguetes de todo tipo y 652 productos de higiene. La totalidad del género está valorado en unos 7000 euros.

Por estos hechos se formularon un total de 43 denuncias administrativas, 27 de ellas a la Ley de contrabando y otras 16 al Real Decreto 1334/99 de normas de etiquetado, que han sido remitidas al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT de Huesca y al Área de Consumo del Gobierno de Aragón.

Los juguetes presentaban deficiencias en su etiquetado y supuestamente procedían de China, no cumpliendo con los requisitos legales para su comercialización, al no contener las instrucciones de seguridad en castellano, así mismo, los titulares de los establecimientos afectados, no aportaron documentación que acreditase su legal importación.

Las inspecciones que se han llevado a cabo en colaboración con el Departamento de Aduanas e Impuestos especiales de la Agencia Tributaria de Huesca, ha supuesto retirar del mercado juguetes que podrían suponer un riesgo para los consumidores al no cumplir con los requisitos exigidos en España para su venta.