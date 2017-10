50 kilómetros de carretera sin señalización en pleno Pirineo oscense

La carretera autonómica A-1604, de 52 kilómetros, atraviesa una de las zonas más despobladas de la Comunidad (La Guarguera), y fruto de esa despoblación es también su abandono. A lo largo de su trazado por las comarcas del Alto Gállego y el Sobrarbe -discurre paralela al río Guarga desde el desvío de la N-330 anterior a Monrepós hasta Boltaña- apenas hay señalización vertical que informe de la peligrosidad de este tramo lleno de curvas ni tampoco límites de velocidad o carteles que adviertan de la posible presencia de animales. Además, según detallan quienes transitan a diario por ella, los desprendimientos son frecuentes en algunos tramos, la maleza invade las cunetas y el mal estado del firme así como la falta de arcenes dificulta a menudo el paso de vehículos.

"Si te cruzas con un camión y te tienes que salir de la calzada, o te vas contra un pino o una roca, o no quedan escapatorias posibles. Los que somos de la zona vamos con cuidado, pero el que no la conoce cuando la toma no sabe lo que se va a encontrar porque hay tramos de curvas muy cerradas en las que no se ve nada y las rayas laterales de algunas zonas se han borrado, con lo cual de noche o con niebla no tienes referencia ni de por dónde vas", explica el entomólogo aragonés Enrique Murria, uno de los vecinos de La Guarguera que toman esta carretera a diario por motivos de trabajo. Él vive desde hace 16 años en Aineto, localidad que ronda los 40 habitantes, y tiene que desplazarse por esta carretera -la única que comunica los núcleos del valle del Guarga- para llegar al Parque Nacional de Ordesa, donde trabaja, pero también para hacer cualquier recado en Sabiñánigo, como llevar a sus hijas a extraescolares, hacer la compra o bajar a Huesca.

En su misma situación se encuentran los 150 vecinos que hay censados en los 32 núcleos poblados que constituyen el valle del Guarga, más conocido como La Guarguera, cuya única carretera de acceso -la A-1604- sufre "de forma muy aguda" el éxodo rural que afecta a la zona.