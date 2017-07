Asaja cree que la anulación del anteproyecto de Biscarrués frena el desarrollo de la zona de Los Monegros

Tras 30 años de promesas incumplidas, el presidente provincial de Asaja, José Fernando Luna, ha pedido responsabilidades políticas y ha opinado que alguien tendrá que explicar a las nuevas generaciones por qué no pueden dedicarse a la agricultura por la falta de agua.

Luna se ha mostrado convencido de que existen intereses de otras comunidades vecinas en contra de regular las aguas del Gallego, lo que puede terminar hundiendo el futuro de zonas rurales de nuestra provincia. "Hay mucha demagogia, muchos intereses ocultos y hay grupos que los están utilizando; yo entendería que regular el Gállego es no dejar caudales sobrantes de agua para la comunidad catalana y Cataluña tiene mucha fuerza, y eso puede hacer que en el momento en el que el Gállego se regule aparezca realmente el fantasma del trasvase a Cataluña o a tierras levantinas".

Luna ha dicho que respeta las pancartas de 'Biscarrués, no', ya que comprende la defensa del territorio, pero no apoya las proclamas de 'Pantanos, no' ya que sin los embalses no habrá futuro para el territorio.

El presidente de UAGA, José Manuel Penella, ha pedido al Ministerio sensatez y empezar a pensar en alternativas a Biscarrués. "Vamos a estar otros diez años así, recurriendo, echándolo abajo y cambiando proyectos", se ha preguntado. Lo que ha pedido es que "se hagan las cosas con transparencia y que no haya un enrocamiento, mientras existan posibilidades de consenso y las aguas que pueda almacenar Biscarrués se puedan detraer de otra forma, teniendo una alternativa".