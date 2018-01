Alcalá del Obispo: con el aeropuerto a la vera y la nostalgia marcada a fuego

En casa de Domingo Claver y Emilia Puértolas se parte leña y se teje. El matrimonio –llevan casados más de medio siglo– vive en Alcalá del Obispo todo el año, después de una vida entera de ardua labor. Su hijo Carlos, actual concejal y antiguo alcalde, también tiene asiento en Alcalá, aunque su trabajo le obligue a muchas horas de carretera. Sus testimonios son una mezcla agridulce de recuerdos, que va de las alegrías arcanas a los elementos perdidos de la cotidianidad. "Aquí –cuenta Domingo– el agua llegó en el 63, antes dependíamos de la acequia para las cosas del diario. Había dos carnicerías, no hace tanto que cerró la última cuando se jubilaron los dueños; también tienda, panadería hasta que Pascua Sipán se retiró... y antes escuelas de niños y niñas, farmacia y fábrica de juguetes, esas dos cosas ya no las vi yo, pero siempre lo contaban nuestros padres. En invierno no llegamos a treinta en el pueblo, parecido en Fañanás y Pueyo, que son del municipio. Aquí también nos hemos quedado sin bar estos dos últimos años; hay un local social, pero no siempre está abierto".