Canguro de perros, una profesión en auge y sin regular

Silvia Porras, zaragozana de 42 años, trabaja en la Administración pública y es cuidadora ocasional de perros. Algunos fines de semana o en vacaciones cuida a uno o dos perros pequeños en su casa. "Siempre me han gustado mucho los perros y hace dos años empecé como canguro de perros. Cobro por el cuidado, pero lo hago como un hobby, no como un trabajo. Gano menos de 100 euros al mes con esta actividad". Silvia es ejemplo de una nueva actividad o profesión que va a más en los últimos años y sobre la que hay lagunas legales, como ella misma acaba de vivir.

"Di todos los pasos posibles para regularizar mi actividad. Me di de alta como empresaria de cuidado de mascotas en la Agencia Tributaria y hago facturas cada vez. Pregunté en la Seguridad Social si me tenía que dar de alta como autónoma, pero me dijeron que no porque mis ingresos eran escasos, es un trabajo ocasional y no es mi ocupación principal. Pedí una solicitud de compatibilidad en mi trabajo. Y hablé con el administrador de mi comunidad de vecinos", relata.

En marzo del año pasado, la Asociación Aragonesa de Centros Caninos le denunció. Silvia pasó los controles de los inspectores de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Policía. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza le pidió entonces que solicitara una licencia de actividad económica. "Pedí la licencia y para mi sorpresa no me la dieron. Además, me pusieron una multa de 600 euros por no tener licencia. Un despropósito", cuenta Silvia, que decidió recurrir al Justicia de Aragón en julio.