La carta de Silva al juez no aclara dónde enterraron a Publio Cordón

La sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a los grapos José Antonio Ramón Teijelo y Victoria Gómez Méndez a 30 años por el secuestro de Publio Cordón reveló que el terrorista arrepentido Fernando Silva Sande envió una carta al tribunal cuando el juicio había quedado ya visto para sentencia. Según escribió el propio grapo, el objetivo de la misiva era completar los "lapsus de memoria" que había tenido durante la vista oral en el momento de responder a la pregunta sobre el enterramiento de la víctima y el cobro del rescate.

En el fallo, el tribunal explica que en esa carta Silva Sande "refiere que llevaron el cadáver a los Pirineos, cordillera que está bastante lejana al Mont Ventoux, que pertenece a los Alpes". Pero ni esto lo dijo así en el juicio ni luego lo menciona en la misiva de esta manera.

¿Quiere decir esto que el cadáver de Cordón fue enterrado en los Pirineos, en lugar que en Mont Ventoux, donde la Guardia Civil le ha buscado seis veces desde 2009? "No", responde un responsable de la Unidad Central Especial 2 de la Guardia Civil, que tiene claro en que no van a ir a los Pirineos a buscar el cadáver del empresario secuestrado el 27 de junio de 1995. La sorpresiva explicación de Silva sirvió al ponente Antonio Díaz Delgado para absolver a los acusados de homicidio por omisión de socorro al empresario secuestrado en Zaragoza. También para justificar el "aspecto controvertido"(como lo denomina el tribunal) del lugar donde se encuentra el cadáver de Cordón, ya que no aporta datos objetivos de su enterramiento.