"En Medicina quiero pediatras que vean niños, no expertos en trasplantes de piel de ratones"

La razón de este miedo son los últimos requisitos aprobados por la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), que ha endurecido de tal forma las exigencias de investigación para obtener el certificado que hacen muy difícil que los médicos puedan acreditarse a una edad razonable para poder acceder a una plaza de profesor titular en la Universidad.

"En el caso de las profesiones sanitarias –recuerda Castillo–, y sobre todo en Medicina, lo habitual es que cuando un estudiante acaba el grado haga una especialidad, lo que supone cuatro o cinco años más de formación (que hay que sumar a los 6 del grado y otro de MIR). La especialidad es una formación a tiempo completo que, como mucho, te permite compatibilizarla con la realización de algún trabajo de investigación, pero sin dedicación plena. Y una vez que el estudiante ha terminado toda su formación (que dura de media 10-12 años), lo normal es que quiera iniciar una actividad asistencial".

Lo que se traduce en que para un médico resulta muy complejo hacerse con un currículum comparable al de otras disciplinas, que cumpla con los requisitos más recientes de la Aneca.

En este punto, Castillo se muestra de acuerdo con la opinión del vicerrector de Profesorado, Ismael Jiménez: "Intentar que el modelo de profesor sea igual para todas las titulaciones y para todos los casos es injusto. Un cirujano no puede decir: Yo solo opero los lunes porque el resto de la semana me tengo que dedicar a investigar y a publicar en revistas especializadas", apunta Castillo, que considera "absurdo" que para poder dar clases en la universidad como profesor titular se fije un perfil tan rígido. "Un médico –recuerda– no es un investigador a tiempo completo. No estamos hablando de las figuras que se dan en Física, Matemáticas, Derecho… cuya actividad única y exclusiva es aprobar la tesis doctoral, para ir a la investigación y la docencia".

Conexión con el mundo laboral

El decano de la Facultad de Medicina de Zaragoza pide que se reflexione sobre el camino que se está tomando: "Si se descapitalizan de profesorado las facultades porque tenemos dificultad para cubrir las plazas con personal permanente –argumenta– nos acabaremos encontrando con unos centros formativos que no van a ser homologables. Y luego nos tiraremos de los pelos".

Lo que teme Castillo es que la Universidad tenga que buscar al final perfiles de profesor para titulaciones como Medicina que no ejerzan como profesionales, que no hagan actividad asistencial. "Lo que, sobre todo en según qué áreas, como las Ciencias de la Salud, es un grave error. Yo en la Facultad quiero como docentes pediatras que vean niños, no expertos en trasplantes de piel de ratones".

El decano de Medicina de la Facultad de Zaragoza recuerda que a la universidad se le recrimina muchas veces que está alejada de las necesidades del mundo laboral. "Nos achacan que estamos desconectados. Pues Medicina no, ¿y que hacemos? Los castigamos", lamenta.