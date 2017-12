Un guirlache que trae suerte

Además de constituir una bomba calórica y de poner a prueba las mejores dentaduras, el guirlache de Aragón va a protagonizar un cupón de la ONCE. Resulta que la organización de ciegos ha creado una serie dedicada a los dulces navideños y los postres de las distintas comunidades autónomas y como manjar representativo de Aragón ha elegido el guirlache. El cupón lo presentarán mañana martes el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, y el delegado territorial de la ONCE, Ignacio Escanero. El acto se ha convocado a las 11.00 –como no podía ser de otra manera– en la sede del paseo de Echegaray y Caballero y cuentan que se podrá degustar el dulce, que ilustrará la friolera de cinco millones y medio de cupones que se difundirán por toda España.