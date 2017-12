El Delegado del Gobierno en Aragón cuestiona a Lambán por las críticas a Méndez de Vigo

El Delegado del Gobierno en Aragón ha asegurado a través de una nota de prensa que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dio las instrucciones pertinentes a los funcionarios de la Generalitat, y del Museo de Lérida, para que procedan a cumplir las resoluciones judiciales y colaboren con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con los representantes del Gobierno de Aragón para hacer efectiva la ejecución de la providencia del juzgado nº1 de Huesca.

Este hecho no es incompatible, añaden, con que se permita a la Generalitat ejercitar un recurso de reposición que, por definición, no suspende el cumplimiento de la providencia que ordena la entrega de los bienes. "Es el magistrado el que da pie a recurrir, que es lo que ha hecho la Generalitat, lo que no puede ser motivo de incurrir en responsabilidad penal, salvo que el Sr. Lambán tenga algo en contra del derecho a la tutela judicial efectiva que contempla el Estado de Derecho español", añaden.

Cabe recordar, en este sentido, que desde el Ministerio se ha dicho en todo momento y en repetidas ocasiones que las resoluciones judiciales “se deben cumplir y se van a cumplir”. Fue el propio ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, no recurriendo la primera providencia del magistrado quien propicia la vuelta de los bienes.