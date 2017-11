Los juguetes estrella de estas Navidades

Las Navidades están a la vuelta de la esquina. A menos de un mes para que venga Papá Noel y unos días después los Reyes Magos, las jugueterías se preparan para la invasión de padres y tarjetas de crédito.

Desde Toys'R'Us de Puerto Venecia subrayan que este año no hay un juguete “que sobresalga” pero sí los hay que destacan por edades. Entre los más pequeños, las muñecas 'shimmer shine', de la serie que tiene ese mismo nombre y el Robot Roby. Las niñas de entre 3 y 8 años prefieren el intercomunicador LadyBug y las muñecas LOL. Los niños se decantan por 'Magic tracks', unos circuitos de coches que brillan en la oscuridad y las pistolas de balines Nerf. En el campo de la electrónica el micrófono de La Voz está siendo uno de los regalos más comprados. Por otro lado, los Playmobil no pasan de moda y comparten espacio con los Lego de City y Star Wars. "Son un clásico y muchas veces se recurre a ellos cuando no se sabe qué comprar", argumentan desde Juguettos. Para los más artistas: las bolas ‘bunchems’. Unas construcciones que fomentan la creatividad y la imaginación de los niños que pueden hacer todo tipo de figuras. Este juguete, que ya fue uno de los que se agotó el año pasado, fue denunciado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) porque las piezas se enredaban en el cabello de las niñas. Los tradicionales juegos de mesa como el Monopoly y el Trivial están perdiendo terreno frente a los juegos Gastón Cabezón y Cara Splash.

Por su parte, Imaginarium ha creado un mapa de juguetes más vendidos por Comunidades. En Aragón el parque de juegos para bebés. Es la comunidad, junto a Murcia, donde se prioriza la demanda de juguetes para la primera infancia. En la reciente tienda de Disney en Puerto Venecia señalan que los más vendidos son los coches de Cars 3 y las muñecas de Frozen, aunque el producto estrella son los peluches de todos los personajes de las películas que han formado parte de la infancia de tantas generaciones.