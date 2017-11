"Hay que corregir las desigualdades sanitarias entre comunidades"

Empecemos por el principio porque mucha gente oirá la palabra bioética y no sabrá de qué se trata.

El término surgió en torno a 1970. La medicina a partir de los años cincuenta pegó un esprint espectacular, con la incorporación de muchas técnicas. Fue absolutamente necesario poner a punto una disciplina que pudiera servir de ayuda a los clínicos en la toma de decisiones más correctas ante los nuevos procedimientos.

¿La bioética no está reñida con los avances tecnológicos?

Reñida no, pero los avances tecnológicos plantean avances éticos. Hay una frase de un filósofo alemán que decía que cada generación tiene que hacer su propia ética.

¿Hasta que punto se tiene que alargar la vida de un paciente?

Esto es un problema.

¿La gente no es consciente de que el cuerpo tiene caducidad?

El cuerpo tiene una caducidad y la gente que no lo piensa está engañada. Una de las funciones de la ética es educar.

¿Qué le diría a una familia con un paciente terminal?

Primero, intentaría ver qué tipo de terminal es. Es decir, lo que no hay son soluciones a cañonazos. Hay que estudiar cada caso. Si se está prolongando la vida artificialmente y produciendo un sufrimiento al paciente, no es lo correcto. Eso que dicen de que donde hay vida hay esperanza es falso.

¿Las polémicas por la eutanasia y el aborto ya se han superado?

El tema de la eutanasia es un poco anticuado. Todo el mundo se ha convencido de que lo que hay que hacer es dignificar la vida de los sujetos en fase terminal. Hay una frase que dicen los especialistas en paliativos: cuando una persona dice que quiere morir, lo que está diciendo es que quiere vivir de otra manera. El problema es si somos capaces de conseguirlo. La medicina ha tenido que poner a punto nuevas estrategias para dignificar la vida de estas personas.

Ha venido a hablar de ‘Principio de Justicia y recursos sanitarios’, ¿el sistema sanitario español es insostenible?

Recursos ilimitados no hay. El problema es cómo gestionar esos recursos escasos. La gente lo entiende muy bien porque se da en las familias. Tienen que gestionar de manera razonable los recursos que tienen. Lo mismo pasa en las sociedades, todo el mundo tiene derechos, pero hay unos límites.

¿El problema es que la gente piensa que la asistencia sanitaria es gratuita?

¿Y quién nos ha vendido esto? ¿Los políticos? Al final todo el mundo cree que tienen derechos absolutos. La asistencia sanitaria pública no es total, hay una cosa que se llama catálogo de prestaciones sanitarias y hay cosas que están fuera.

¿No es injusto que haya diferencias entre comunidades?

Eso es una peculiaridad española que es una estupidez. Tenemos 17 sanidades diferentes. Están proponiendo una reforma de la Constitución porque aquello que estuvo bien en aquel momento a lo mejor hoy hay que cambiarlo. No para resolver el problema de Cataluña, sino para evitar otras desigualdades entre comunidades. No tiene sentido que una embarazada sea de riesgo en unas comunidades y en otras, no. La desigualdad de prestaciones entre comunidades se debe corregir.

Precisamente, Teruel está luchando contra lo que considera una desigualdad y reclama un acelerador.

Las decisiones cuando se maneja dinero limitado para que sean correctas tienen que pasar tres criterios: eficacia, eficiencia y efectividad.