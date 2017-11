¿Cuáles son los nuevos requisitos para ser catedrático o profesor universitario?

Esta publicación se produce tras dos años de negociaciones en los que finalmente no se ha llegado a un acuerdo. Desde los sindicatos reconocen que se han incluido algunos cambios propuestos por ellos, “pero de escasa relevancia”, puntualizan desde CC. OO. Una opinión que también comparten desde el área de Universidad de UGT Aragón, quienes señalan que las mejoras incorporadas “son insuficientes” y denuncian “la falta de una negociación real”.

En concreto, el sistema que ya funciona desde el pasado viernes se centra en la existencia de 21 comisiones (o áreas del conocimiento), en lugar de cinco y cambia la puntuación numérica por una calificación por letras (de la A a la E, siendo la A y la B las únicas que aseguran la no presentación de méritos adicionales, es decir, se necesita como mínimo una B en docencia e investigación para conseguir la acreditación). "Para obtener una u otra calificación es necesario cumplir unos requisitos obligatorios, específicos y complementarios", recuerda Juan Antonio Maroto, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de UGT.

Asimismo, no hay que olvidar que se miden cinco variables de méritos: investigación, docencia, transferencia de conocimiento y experiencia profesional, experiencia en gestión y administración educativa, científica y tecnológica y de formación (esta última solo en el caso de una plaza de profesor titular).

De este modo, la queja fundamental es que la experiencia tendrá menos peso frente al número de publicaciones científicas en revistas de impacto. Por ejemplo, para convertirse en catedrático se pide más trabajo para acreditar la investigación en 18 de las nuevas 21 áreas. Con los profesores titulares ocurre lo mismo, pero en 7 de las 21 áreas. Antes el aspirante a catedrático del área de Ciencias necesitaba al menos 40 publicaciones en revistas reconocidas internacionalmente. Ahora varía entre las 35 que se les exige a los que aspiran a ser catedráticos en Matemáticas y las 50 de los casos de Física o Química. Otros cambios se pueden encontrar en Ciencias Sociales: antes se requerían 16 artículos, pero en Derecho ahora son necesarias cuatro monografías, 15 capítulos de libro y 15 artículos.

"Se ha comprobado que la mayoría de los que obtuvieron la acreditación de catedrático o profesor titular en 2007, no lo conseguirían con los requisitos actuales", reconoce Maroto. Del mismo modo señala que con la crisis y la reducción presupuestaria para investigación, los contratados en las universidades han tenido que dedicar muchas más horas a clases que a investigación; "sin embargo, ahora es esto segundo lo que más puntúa para conseguir la acreditación".

No obstante, aquellos aspirantes que consigan cumplir el 75% de las exigencias respecto a las publicaciones, pueden acreditar lo que se denominan méritos complementarios u otras aportaciones, como la asistencia a congresos o la participación en proyectos. Maroto recuerda que se ha aprobado que en seis meses se ponga en marcho una comisión de seguimiento, "para valorar cuáles son los resultados".

¿Cuándo se aplica?

Aunque en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte marca como el 17 de noviembre el día de inicio de los nuevos requisitos. Desde CSIF Aragón recuerdan que, en el caso de que ya se haya solicitado la acreditación a la Aneca, este organismo les enviará un correo electrónico para pedirles con qué criterio quieren ser evaluados: noviembre de 2016 o de 2017. Según puntualizan, se espera que las primeras resoluciones lleguen a mediados de enero.

No hay que olvidar que, según han criticado en varias ocasiones los sindicatos, desde finales de 2016 se han ido almacenando solicitudes de acreditación (tanto de catedrático como de profesor titular) en la Aneca, lo que en la actualidad podría suponer unas 1.000 peticiones sin resolver. Aunque desde el organismo no confirman esta cifra, sí que se puede comprobar en su página web que no hay publicadas nuevas resoluciones desde que comenzó el actual año.

Más del 50% del personal docente es contratado

Según los datos publicados por el Ministerio de Educación, más del 50% del personal docente e investigador (PDI) de la Universidad de Zaragoza no tiene una plaza fija y, por lo tanto, no es funcionario. En concreto, en el curso 2015-2016 había 1.178 profesores titulares, 298 catedráticos y 1.935 contratados. Este elevado volumen de interinidad se produce porque las universidades españolas llevan varios años sin poder convocar oposiciones debido a la baja tasa de reposición. Entre los contratados abundan los profesores asociados, los ayudantes a doctor o los doctores.

Para conseguir una plaza como profesor titular antes es necesario estar en posesión del doctorado, tener la acreditación de la Aneca correspondiente y presentarse a un proceso selectivo. Una vez conseguido este puesto, el siguiente paso es convertirse en catedrático. Ante esta situación es necesario tener, al menos, tres años de experiencia en el puesto, lograr la acreditación de la Aneca y superar una prueba de la universidad de destino.