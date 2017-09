"No podía escapar, solo esperar a que el temblor parase"

Muchos aragoneses vivieron desde cerca este martes el terremoto de magnitud 7,1 en la escala de Richter que sacudió el centro de México y que, por el momento, ha provocado más de 200 fallecidos.

A todos los pilló por sorpresa. A las 11.00 (16.00 GTM) habían realizado un simulacro conmemorativo del temblor de hace exactamente 32 años (19 de septiembre 1985), de magnitud 8,1, y que dejó miles de muertos en la capital. Tan solo dos horas más tarde, a la 13.14 hora local (18.14 GMT), "la luz que avisa de los terremotos se activó, esta vez, no era un simulacro", apunta Javier García, uno de los fundadores del centro aragonés en la Ciudad de México.

"No nos dio tiempo a reaccionar ni a seguir las recomendaciones en caso de temblor", este zaragozano, que vive en México desde hace ocho años, se encontraba trabajando en la oficina. Concretamente en la planta 16, "nos agarramos todos, unas 70 personas, para intentar no caernos al suelo, al lado de las paredes maestras, veíamos y notábamos cómo los edificios iban de lado a lado, no podíamos mantenernos en pie", relata García que se encontraba en el centro de la ciudad, concretamente en el lugar más afectado por el terremoto.