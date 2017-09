La Fresneda: bastión fílmico de libertarias con cárceles clasistas

En 1996, Vicente Aranda estrenó su filme ‘Libertarias’ en diversas localidades del Matarraña. Amén del flechazo confeso del realizador con la zona, había razones históricas y de coherencia estética para la elección de estos escenarios. En La Fresneda se rodaron un año antes algunas de las escenas más recordadas, con Ana Belén, Ariadna Gil, Victoria Abril, Loles León y Miguel Bosé como protagonistas principales junto a Blanca Apilánez y Laura Maña; la película narra la historia de un grupo de mujeres que querían luchar junto a los hombres y junto a Durruti en el frente de Aragón.

La cinta es una anécdota cercana en el tiempo de las muchas que maneja Cristina Bel cuando ejerce su profesión: es la guía de turismo del municipio desde hace catorce años. Desde su oficina parten visitas guiadas de duración variable, a un precio módico. "Siempre me había interesado la historia de mi pueblo, y un día me llamaron del Ayuntamiento con la propuesta de que llevara la oficina de turismo. Aquí sigo, y a verdad es que me encanta mi trabajo. La gente muestra mucho interés, se sorprende por la cantidad de rincones bonitos que tenemos; muchos repiten, y llegan con regalos. Hace poco vino un autobús de Tortosa y trajo una gran bolsa de naranjas; los de Zaragoza siempre traen frutas de Aragón... en fin, son anécdotas, pero me llaman la atención".