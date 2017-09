Alagón: un goleador frío como el hielo, raqueta en mano

Paco Salillas, delantero rápido y letal para el ánimo de los cancerberos contrarios, se retiró del fútbol profesional hace quince años. Luego mató el gusanillo dos años (ese pobre animal acribillado por la pasión de tantos atletas) en el equipo de su pueblo, además de dos temporadas más en el Figueruelas y otra en el Remolinos, ya superados los cuarenta años de edad. Puso una empresa de cubitos de hielo que sirve a todo Aragón, y abrió una nave con dos pistas de pádel (donde imparte clases) en el centro de su pueblo.

Elocuente y cercano, Paco (51 años de edad) es un hombre feliz. "Cuando se acabó el fútbol profesional encaucé mi vida con humildad; siempre tuve claro que volvería a casa, con mis amigos y mi familia. En Alagón podemos presumir de buena gente. El patrimonio que acumulé en el fútbol –señala– me sirvió para montar dos pequeñas empresas; hago lo que me gusta y me gano bien la vida, gracias a Dios. Lo del hielo viene de la charla con un amigo allá en Valencia, donde acabé mi carrera como futbolista; su empresa de fabricación de cubitos necesitaba distribuidor en Aragón, así que me informé sobre el gremio".