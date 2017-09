Albalatillo: feliz y jotera en el mismísimo oasis de los Monegros

"Aquí pasé toda mi infancia y adolescencia, fui muy feliz –recuerda Elena– pero sí es cierto que los últimos años se hicieron más duros. Hasta que tienes el coche... yo era la pequeña de una pandilla y siempre me quedaba atrás en los planes. De hecho, cuando salí de aquí para estudiar dije que no viviría nunca más en Albalatillo, y ya ves… este año he sido pregonera de las fiestas".

Elena estudió en Huesca y Zaragoza, se especializó en Gestión Medioambiental, volvió a la capital de la Hoya para trabajar y finalmente acabó en el servicio público. "Estoy por las mañanas en en Monegros Servicios Medioambientales, llevo el control del agua de consumo humano de la comarca; me siento afortunada por trabajar en aquello para lo que me formé. Además, criar aquí a mis hijos es una maravilla; Sariñena está al lado y tiene todos los servicios. Zaragoza está a una hora, Huesca aún más cerca… no nos podemos quejar".

Talento precoz

Elena se inició en la jota a los siete años. "Me crié con mi abuela, porque mis padres estaban todo el día trabajando con el ganado. A ella le encantaba cantar jotas, la afición estaba en la familia. A los trece entré en Aires Monegrinos, en Sariñena, y empecé a competir en concursos; aún sigo con ellos. Mi madre me llevó a la escuela de José Antonio Villellas, mi padrino en este mundo. A los 16 gané el Certamen Juvenil en Zaragoza y dije que ya no competía más, para disfrutar los fines de semana; había que cuidarse demasiado. A los veintidós me tentó la idea de volver y dos años después, en 2006, gané el Certamen de Jota de Zaragoza".

El premio llevaba aparejada una actuación en la Expo, y la preparó en la escuela de Laura Martín, en Santa Isabel, donde continúa formándose. "Llego en 45 minutos, y Laura es una gran profesora. Desde mi maternidad no puedo ir a ensayar tanto, pero vale la pena. Allí conocimos a la gente de Carisma Aragonés, con la que Javier y yo actuamos unas cuantas veces al año".

Elena está orgullosa de sus colaboraciones con Roberto Ciria. "Hace tres años me llamó para suplir a una cantadora, Lorena Palacio, que se iba a vivir fuera. Hicimos un primer espectáculo y hemos continuado en otros, aunque ahora vamos a parar un poco porque cuesta compatibilizarlo todo. Es que también tengo una escuela de jota aquí los miércoles por la tarde; antes me movía a otros pueblos y también a Huesca, pero ahora son ellos los que vienen. Llevo veinticinco alumno de toda la comarca; mi marido da clases de baile. Tenemos una cantadora de 12 años, Elisa Huerva, que es un talentazo; ya viene con Aires Monegrinos".

Si se le pide elegir una jota, le cuesta. " Me encanta ‘La carcelera’, he ganado premios con ella desde niña, pero como dice Villellas, cualquier jota bien cantada es bonita".

LOS IMPRESCINDIBLES

‘Pedregada’ de estrellas

La parodia de ‘Lluvia de estrellas’ en plena zona de avistamiento de perseidas empezó de broma en fiestas, pero el espectáculo ya lleva varias ediciones locales... e incluso lo reclaman de otros pueblos.

Aurelio Usón

Nonagenario cirujano, natural de Albalatillo. Es urólogo de prestigio mundial, pionero en diversas técnicas, y ha trabajado muchos años en Estados Unidos. Tiene publicados más de 230 trabajos científicos.

Calendario de labores

El calendario más popular de 2014 en Albalatillo lo protagonizaron sus propios vecinos, vestidos de época en una recreación costumbrista de las labores y rincones del pueblo. Hubo 140 figurantes.

