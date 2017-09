Erika Sanz y Nacho Escartín pugnarán por liderar Podemos si no hay una lista unitaria

Empieza la batalla por la sucesión de Pablo Echenique al frente de Podemos-Aragón y de momento solo hay dos nombres viables: los de los diputados autonómicos Erika Sanz y Nacho Escartín. Pero ninguno de los dos confirma sus aspiraciones a la espera de que se agote la negociación de una lista unitaria que englobe a las distintas sensibilidades existentes en la formación morada en Aragón. No obstante, entre el acuerdo y la confrontación, por ahora todo apunta a que se impondrá la segunda opción.

Tras el anuncio de Echenique de que abandonará su escaño en los próximos días (su previsible sustituto es Raúl Gay, aunque aún no está confirmado), se han acelerado los contactos de cara a la Asamblea Ciudadana de Podemos-Aragón, que concluirá el 5 de octubre, cuando se conocerá el nombre del nuevo secretario general de Podemos-Aragón (se vota entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre). Mañana acaba el plazo para que los círculos del partido morado avalen a posibles candidatos, aunque es posible que se amplíe entre dos y cuatro días. Hasta el día 12 está abierto el periodo para presentar candidaturas.

En consonancia con la petición de Echenique, la palabra que más se está repitiendo en estos momentos es unidad. Especialmente en el sector más afín a la dirección actual del partido, que es la que tiene más que perder. Erika Sanz, que encarna el continuismo y que está alineada con Echenique y el sector de Pablo Iglesias, no quiso confirmar su candidatura, aunque admitió que "es una posibilidad". "No hay nada en firme y ahora no podría dar esa respuesta", insistió.