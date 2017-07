PP y Podemos impiden con sus votos dedicar 31 millones más a la concertada

Se ha cumplido así la advertencia que el líder del PP aragonés, Luis María Beamonte, hizo en un pleno de las Cortes a mediados de junio al presidente del Gobierno, Javier Lambán, de que su grupo no apoyaría ninguna modificación presupuestaria mientras no se sentaran a negociar un sistema impositivo justo.

Las modificaciones para la escuela concertada ha sido uno de los más de cincuenta expedientes de gestión presupuestaria que este lunes ha expuesto para su votación la secretaria general de Hacienda, Dolores Fornals, por más de 145 millones de euros, la mayoría plurianuales, que han salido adelante por unanimidad, además de once modificaciones presupuestarias por 38 millones en las que se ha centrado el debate.

Especialmente los 31 millones para la concertada que el PP ha votado en contra y que el portavoz de Hacienda, Antonio Suárez, ha justificado en que no ha habido ningún tipo de negociación previa porque su grupo, ha remarcado, no tiene que explicar a la ciudadanía que apoya a la escuela concertada, en todo caso, su estrategia.

Ha asegurado, al respecto, que su grupo no se fía del Gobierno y que no han apoyado las modificaciones porque están "hartos" de las "imposiciones permanentes", por la ausencia de negociación previa, ya que el PP, ha dicho, va a trabajar por que las cuantías sean suficientes y la escuela concertada, que está "amenazada de muerte" con este Gobierno, tenga estabilidad de aquí a final de legislatura.

Por Podemos, Héctor Vicente se ha congratulado de que el Gobierno, tres meses después de la aprobación del presupuesto, empiece a coger ritmo, pero no han apoyado los expedientes de la concertada al incidir en que el Ejecutivo, a pesar de que se le advirtió de que no se podía cubrir las obligaciones comprometidas, no quiso buscar remedio y optó por una manera de funcionar que "falsea" las cuentas para cumplir la ley de estabilidad.

Resto de grupos

Elena Allúe, del PAR, ha recordado que las modificaciones para la concertaba habrían sido innecesarias si hace tres meses se hubieran aceptado las enmiendas que presentó su grupo al presupuesto, al tiempo que ha incidido en que no van a contribuir a ningún "circo político", porque aunque la responsabilidad sea del Gobierno y del resto de grupo de la izquierda, el PP tendrá que explicar a la ciudadanía su "pinza" con Podemos.

Javier Martínez, de Ciudadanos, tras criticar la política "saltimbanqui" de Podemos por haber aprobado un presupuesto con partidas insuficientes, ha lamentado que el PP con su postura empeore una situación que estaba mal de inicio, porque "no se puede jugar" con el sueldo de los profesores de la concertada.

El PP y Podemos impiden otra modificación

Tampoco ha salido adelante, igualmente por el rechazo de PP y de Podemos, una modificación de crédito por 1,5 millones para un convenio con la Diputación Provincial de Huesca para los parques de producción civil y bomberos de la provincia, y que el portavoz de la formación morada ha tachado de "moneda de cambio para comprar voluntades en el PSOE de Huesca", al ser "clave" para que Lambán tenga una oportunidad en el congreso regional.

Un "mosqueo" que ha compartido el portavoz del PP, quien también ha criticado la "cobardía" política del consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, al no comparecer él para explicar los expedientes.

Respuesta del Gobierno aragonés

El socialista Alfredo Sancho ha apuntado que el Gobierno ha cumplido con su responsabilidad al tratar de solucionar las insuficiencias una vez detectadas y ha destacado, respecto a la concertada, que se presupuestó como siempre y se previeron las cantidades a implementar, acatando las sentencias judiciales.

Además, asegurado que sí ha habido disposición a negociar y ha aseverado que el PP no ha apoyado las modificaciones por razones de carácter "testicular" del presidente Beamonte.

Además ha considerado "lamentable" que Vicente haya vinculado el convenio con la DPH a la vida interna del PSOE cuando lo que se persigue, con esa partida, es mejorar el funcionamiento de los parques de producción civil y bomberos de la provincia.

Por el grupo mixto, Carmen Martínez, de CHA, ha hecho hincapié en que el PP, que ha cumplido su promesa, es el que debe explicar su postura no solo a sus votantes, sino a los profesores de la concertada.