Podemos ve al Gobierno de Aragón "en la UVI", sin rumbo ni proyecto

Díaz ha comparecido este miércoles en una rueda de prensa para hacer balance de dos años de mandato PSOE-CHA y "rebajar", ha dicho, la versión optimista que ha trasladado Lambán, que ha tenido que compararse para intentar salir "bien parado" con el Gobierno PP-PAR que le precedió, y que a su juicio ha sido "el peor de la historia de Aragón".

"Es el ejemplo del mal alumno, que solo comparándose con el repetidor consigue justificar sus notas", ha aseverado.

Porque según la portavoz de la formación morada, el Gobierno solo ha cumplido "parcialmente" los pilares para el giro político que llevó a Podemos a apoyar la investidura de Lambán como presidente: la atención a la emergencia social, un cambio de rumbo de la economía y la lucha contra la corrupción.

En ese sentido, ha destacado que la mayoría de las leyes para paliar la emergencia social que han salido adelante no han sido a iniciativa del Gobierno, sino de Podemos, o que ha habido un "colapso" respecto a las normas para impulsar la regeneración democrática.

"Lastre" de la corrupción

Aragón, ha dicho respecto a la lucha contra la corrupción, "tiene un lastre" para un cambio de modelo por los "problemas de gestión" y el "clientelismo" respecto a cuestiones como el "saqueo del plan de saneamiento", la empresa pública Sarga o el "despilfarro del Plan Miner".

En cuanto a la situación económica de Aragón, ha considerado que las grandes cifras podrían hacer creer que hay una recuperación, "no llegan a la gente corriente" y además, en el ámbito laboral, la Comunidad tiene el "deshonroso honor" de liderar el aumento de la brecha salarial entre hombres y mujeres.

Y la situación hoy tras dos años es, para Podemos, la de un Gobierno "de vacaciones" desde mayo, cuando se aprobó el presupuesto de este año y entendió que hasta ahí llegaba su labor como Ejecutivo.

"Numerosos incumplimientos"

Para Díaz, el Ejecutivo está "en la UVI" y "desfondado" porque en dos años no ha sido capaz de dar más de sí y Lambán, en este tiempo, no solo no ha podido sumar más apoyos de los que tuvo en su investidura, sino que "se ha encargado personalmente de ir rompiendo todos los puentes".

Y lo ha hecho, ha agregado, con sus "numerosos incumplimientos", con sus palabras "gruesas" hacia Podemos o hacia el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y con una utilización del Gobierno "en clave interna", porque en el último año ha ejercido más de secretario general del PSOE que de presidente de Aragón.

Además, ha agregado, Lambán llega al educador de su mandato cuestionado en su partido por haber apoyado, en el proceso de primarias del PSOE, a Susana Díaz, que representa "el ala más conservadora" de los socialistas que intentaba "ponerle zancadillas al cambio" en España.

Así, ha resumido Díaz, Lambán llega a la mitad de su mandado pensando que cuenta con una mayoría en el parlamentaria con la que no cuenta y trabajando de manera "sectaria".

Ante esta situación, Díaz ha hecho hincapié en que es necesario un Gobierno "con altura de miras" para afrontar la regeneración democrática y tomar en serio la corrupción y el clientelismo como "lastres" para la economía, y a eso se centrará Podemos "quizá con más fuerza" en lo que queda de legislatura, con la comisión de investigación del plan de saneamiento o siguiendo "muy de cerca" la transformación en dirección general del Instituto Aragonés del agua "para saber qué hay detrás".