Hispasat ofrece conexión por satélite a Aragón para reducir la brecha digital

Hispasat, operador español de satélites de telecomunicaciones, desembarcó la semana pasada en Aragón para ofrecer una solución satelital a la brecha digital en provincias como Huesca y Teruel, donde un 25% y un 30% de la población disponen menos de 25 megabytes (Mbps) en internet. El director de Negocio, Ignacio Sanchis, se reunió el jueves con el director general de Administración Electrónica y Sociedad de la Información, Fernando García Mongay, para intercambiar experiencias e informar sobre las diferentes medidas que tanto el Gobierno autonómico como el operador satelital. A la propuesta de Hispasat, la DGA respondió con dos planes Conecta Aragón que tiene en marcha para llevar la conectividad al 100% de la población aragonesa y cuenta con satélites para llegar allá donde no alcancen las redes terrestres.

Sanchis define que la conectividad por satélite que ofrecen no compite contra la fibra o una red 4G LTE (evolución de lago plazo en inglés) sino que "llega a sitios donde no es factible o rentable económicamente por poblaciones pequeñas y dispersas o por orografía para llegar a los lugares complicados". Aragón responde a esta imagen tipo de la despoblación y desvertebración, pero el director de Negocio de Hispasat vino a abrir los ojos a la Administración por la alternativa de "internet por satélite". "Ahora, ni es caro ni es lento. Se puede acceder a un servicio de 30 megas de bajada y 4 o 5 de subida por 40 euros al mes, como cualquier otro servicio", defiende.

Plan Conecta y un concurso

García Mongay destaca que con el plan Conecta hace llegar la banda ancha a 348 localidades y ya lo han recibido 231 con más de 250 habitantes y hasta 351 colegios, de los que ya disfrutan 223. El proyecto lo ganó Telefónica por 36 millones. Para los 700 pueblos que no llegaba internet, las tres diputaciones tendrán que invertir 3,6 millones para que alcance a sus 21.000 habitantes. En esos concursos que se convocarán este año pueden incluirse la solución del satélite para 2018 y que Aragón, como dice García Mongay, sea pionera en una región de Europa para que todos sus habitantes tengan acceso a internet con 30 megabytes.

El representante de Hispasat valora que son planes en Aragón son muy ambiciosos e incluyen la posibilidad del satélite. De hecho, la Diputación Provincial de Huesca ha puesto en marcha proyectos pilotos con esta tecnología que gestiona Quantis para los consultorios médicos de Lupiñén, Ortilla y Montmesa, que ya tienen 22 megas de conexión para internet, y están en estudio otras zonas de montaña.

Datos oficiales

Según el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, el 30% de los hogares de Aragón no tienen todavía acceso a 30 megabytes por segundo en 2017, aunque es una cifra «desigual». Esta cifra es la velocidad que se ha marcado la Agencia Digital Europea para que el 100% de los europeos lleguen en 2020. "En Huesca, un 55% no tiene el acceso de 30 megabytes y en Teruel, el 63% tampoco. Pero hasta 10 megabytes, en Teruel no llega el 23% y en Huesca, un 19%", apunta Ignacio Sanchis sobre las carencias.

Hispasat es una mayorista participada por Abertis con un 57%, Eutelstat con un 33%, Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, 1,85%, y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, con un 7,41%. Pretende que la agenda digital esté en el debate político para que la brecha de internet no siga caminos que provocó la crisis económica en la sociedad española.

España es líder en Europa en el desarrollo de la fibra en los hogares con empresas como Telefónica o Vodafone, pero no llega a casi un 3%. "La inversión se ha concentrado en lugares poblados, pero se olvidan de las zonas más despobladas y empieza a crecer la brecha digital. Para solucionarlo aportamos el satélite para una franja entre 500.000 a 800.000 los hogares españoles", subraya el responsable de Hispasat.