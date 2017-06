Internet, el aliado de los padres para organizar la comunión de sus hijos

Año a año, esta celebración se acerca más a la de un gran evento y los padres son los encargados de organizar todos los detalles para que este día tan especial para sus hijos salga a la perfección. "En octubre comenzamos a buscar por internet el restaurante y en enero lo hicimos con el vestido", comenta Eduardo, cuya hija comulga este año. "Los recordatorios también los hemos comprado 'online'", apunta.

Pantalones pitillo, para ellos, y figuras más estilizadas con complementos dorados, para ellas, los clásicos trajes de comunión se actualizan e incorporan las tendencias de moda. Además, el peinado cobra protagonismo exhibiendo coronas florales con colores fuertes para contrastar con los tonos blancos y crudos de los trajes de las niñas. La manga francesa, los volantes, las americanas con coderas o los trajes marineros de lino, así como los de 'señorito andaluz', son las preferencias para este 2017. "Las madres son las que suelen tenerlo más claro antes de venir a la tienda", explica Ana Múñoz, encargada en la Boutique María Jesús de Zaragoza, especializada en trajes de comunión. Las tiendas también se modernizan y utilizan el escaparate de la red para mostrar sus propuestas.

Los precios de estos trajes oscilan entre los 280 euros hasta los 1.000, en el caso de las niñas, y entre los 240 y los 500, para los niños, incluyendo los complementos. Para cerrar el 'look' de comunión, esta temporada triunfan los fajines florales y las corbatas a juego con los pañuelos.

Dónde celebrarlo

La media de comensales en una comunión ronda la treintena y, con un presupuesto por invitado próximo a los 60 euros, el precio final del convite supera, generalmente, los 1.000 euros. La oferta culinaria en la red para este tipo de celebraciones es muy amplia y está sujeta a todo tipo de gustos. La página web 10restaurantes.es permite a los padres subir sus peticiones para que los restaurantes que se ajusten a sus necesidades se pongan en contacto con ellos.

Además del menú, una de las prioridades de los padres es encontrar un restaurante con una zona de entretenimiento infantil o animación para que los menores puedan divertirse. Una de las propuestas más recientes es la del Acuario de Zaragoza, que desde hace tres años también celebra comuniones. "El mes de mayo está prácticamente cubierto y ya estamos haciendo las primeras reservas para 2018", explica la comercial del Acuario, cuyo comedor tiene una capacidad para 120 personas, además de una sala para la celebración de eventos. "Los niños pueden disfrutar de una gincana por todo el recinto", apunta la comercial.

Otra de las novedades que se ha puesto de moda en los últimos años es la decoración temática de las mesas del convite. Los sobrios manteles blancos ceden su protagonismo a elementos más coloridos que "den un toque alegre a la mesa", indica Lorena Arranz, organizadora de eventos en 'One and Only Day', empresa que también se encarga de gestionar comuniones. "Internet ha hecho que cada vez más padres se interesen por este servicio", explica Lorena, que en abril celebrará más de 15 comuniones en Zaragoza.