CC.OO. y UGT salen a la calle el domingo para reivindicar salarios y empleos dignos 

Con el lema 'Stop al encarecimiento de la vida', 'Por unos salarios dignos' y 'Contra la precariedad', los sindicatos vuelven a la calle al constatar que a pesar de la mejora económica "el diálogo social no avanza", que "la vía parlamentaria para cambiar las cosas está resultando tortuosa" y que "tampoco avanza la negociación con los empresarios".

Así lo ha expresado el secretario general de UGT en Aragón, Daniel Alastuey, en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a su homólogo de CC.OO, Julián Buey, para presentar las movilizaciones que incluyen además una concentración el próximo día 22 en la plaza Roma de Zaragoza ante la sede de distintas organizaciones empresariales.

Alastuey ha expresado la preocupación de los sindicatos por la "mala calidad" del empleo, ya que "solo el 48 %" de los trabajadores tienen contrato indefinido y a tiempo parcial, motivo por lo que una de las reivindicaciones sindicales es la derogación de la reforma laboral y la elaboración de un plan de choque para acabar con el paro de larga duración.

En este sentido, el líder de UGT reclama también una cobertura "digna" para los desempleados, ya que "500.000 parados" han tenido que rescatar sus planes de pensiones, pero también la recuperación de los servicios públicos para paliar las desigualdades que ha generado la crisis.

Alastuey ha calificado asimismo de "falso" los argumentos del Gobierno y patronal de baja inflación porque ahora se han producido "tensiones inflacionistas" porque el petróleo y los precios han subido y en España "seguimos siendo punteros" en crecimiento y aunque no sea el previsto "no es argumento" para no mejorar los sueldos.

Por su parte, el secretario general de CC.OO lamenta que tras ocho años de "ataques" contra el estado del bienestar, de recortes sociales y con un "contundente efecto" de la reforma laboral en el empleo, la mejora de la situación "solo se observe en el balance de las empresas".

Buey ha recordado que, desde 2015, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores ha sido de 4,65 puntos y además de "forma injusta" porque la pérdida ha sido mayor en los sueldos más bajos, con rebajas de entre un 11 y 13 %, mientras que en los más altos ha sido del 2-3 %.

Situaciones que se suman a subidas "importantísimas" de servicios básicos como la luz o el gas y con efectos "demoledores" en los sectores económicos más pobres, ha denunciado Buey.

El líder de CC.OO ha informado de que los sindicatos están emplazando al diálogo social para "poner fin" a políticas que "solo benefician a las élites económicas y financieras", pero el Gobierno "se pone de perfil", igual que los empresarios cuando se les insta a fijar incrementos salariales para recuperar el poder adquisitivo perdido.