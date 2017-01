Rudi lamenta la visión negativa de Lambán sobre la Conferencia de Presidentes

La presidenta del PP en Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha lamentado hoy que el jefe del gobierno autonómico, Javier Lambán, haya dado una imagen negativa de la Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada esta pasada en Madrid cuando la denominación común del resto de participantes es que ha sido útil.



Rudi ha asegurado hoy en Belchite (Zaragoza), donde se ha reunido con cargos públicos de su partido en esta comarca y en las de Ribera Baja, Caspe, Monegros y Mancomunidad Central para analizar la gestión del Gobierno aragonés, que los presidentes autonómicos, independientemente del color político, coincidieron en que la Conferencia había sido útil y había servido para alcanzar acuerdos.Y ha lamentado que frente a estas declaraciones positivas, el presidente aragonés aprovechara "para dar una imagen negativa de la misma", según asevera en los audios facilitados por el PP."Lo lamento porque creo que las Conferencias de Presidentes son muy útiles y el estado autonómico hay que construirlo día a día, con buena voluntad, con lealtad institucional entre el Gobierno Central y los autonómicos y también con ganas de cooperar", ha dicho Rudi."Me quedo con las declaraciones de otros presidentes autonómicos del PSOE, que la entendieron (la Conferencia) como útil y positiva más que con las visión negativa del presidente de Aragón", ha concluido al respecto.La presidenta del PP aragonés se ha referido también a la Ley de Capitalidad, uno de los compromisos del presidente Lambán que no se ha materializado todavía, y que ha considerado importante para que no existan dificultades en la relación entre Zaragoza capital y los municipios de su entorno respecto a los servicios.El encuentro de Rudi con cargos públicos comarcales en Belchite, donde ha estado acompañada por el presidente del PP en Zaragoza, Luis María Beamonte, se enmarca en la ronda de reuniones que mantiene desde hace unas semanas con representantes del PP en distintas zonas de las tres provincias aragonesas.En este sentido, ha resaltado la "queja coincidente" de estos representantes sobre la falta de incentivos económicos del Gobierno de Aragón y la falta de actividad del Instituto Aragonés de Fomento que antes servía para impulsar medidas económicas y luchar contra la despoblación.Rudi ha aseverado que es imprescindible que se hagan actividades en zonas rurales y, aunque ha reconocido que hacen falta carreteras e infraestructuras, también son necesarios "programas que ayuden a los que tienen iniciativa empresarial para instalarse en estas comarcas".Programas que no tienen dotación presupuestaria y que han desaparecido, ha dicho.