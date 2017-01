El PP critica la "autocomplacencia" y "autobombo" de Aragón en Fitur

El diputado del PP Ricardo Oliván ha considerado que la actitud del Gobierno de Aragón en Fitur está marcada por el "autobombo" y la "autocomplacencia", además de "falta de credibilidad" y "cierto complejo" del potencial turístico de la Comunidad Autónoma.



En rueda de prensa,cuando ir a esta feria "no es un éxito, es una obligación" y todavía hay que comprobar si se han cumplido los objetivos marcados, como los contactos conseguidos, la calidad de los mismos o el número de operaciones que se han cerrado, cosa que no se sabe hasta que finalice el evento.Ha resaltado también que cuando se acude a una feria comercial de estas características, además dese va también "a aprender" y, para ello, hay que sacar conclusiones de las preguntas y consultas que reciben.En este sentido,, ya que, por una parte, se ha hecho "seguidismo" de las políticas llevadas a cabo por gobiernos anteriores, que se plasmaron en los buenos datos recogidos en 2015 y 2016 y, por otra, se centra exclusivamente en el lado de la oferta.A su juicio,, sino que también hay que tener la visión de aquellos que han visitado Aragón, los que no lo han hecho, los que lo piensan hacer y los que no, y que solamente de esta forma se puede acertar con la promoción.En palabras de Oliván, "no vale con consultar a empresas, trabajadores y servicios técnicos del Gobierno de Aragón" y hay que preguntar también aTal es la "carencia", en su opinión, que incluso después de aprobarse aprobó un estudio de prospectiva en el que se preguntaba a los visitantes por los recursos turísticos de Aragón, un "error" que cree que hay que subsanar.Del mismo modo, ha señalado que hay parámetros "erróneamente calculados" a la hora de evaluar y ha considerado "grave" que no se contara con los grupos parlamentarios para analizar el plan, dado que abarca más de una legislatura.Así pues,de lo que es el servicio turístico y que hay que trabajar en la percepción de la excelencia, sin olvidar del papel fundamental que tiene el factor humano.Por otro lado, el diputado popular ha lamentado que un sector tan importante cuente solo con un 0,14% del presupuesto autonómico y, en este sentido, ha anunciado que plantearán enmiendas porque el turismo necesita un mínimo de 15 millones de euros para realizar las actuaciones necesarias.Ha incidido también eny que lo que está haciendo el Gobierno va "totalmente en contra" de lo que requiere el sector.En este sentido, ha urgido a apostar por inversiones y por ampliar los dominios esquiables con la unión de las estaciones del valle del Aragón y el valle de Tena, algo en lo que si no se avanzaque, con el tiempo, pagarán las propias estaciones y, en definitiva, aquellos territorios que viven de la nieve.