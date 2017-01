Soro exige a Podemos hablar "de forma seria" sobre el contenido del Presupuesto

Soro ha presidido la reunión de la ejecutiva del partido, tras la que ha comparecido en una rueda de prensa en la que se ha referido a la situación política que vive la comunidad, con unos presupuestos prorrogados y falta de negociación entre los partidos de izquierdas.En la rueda de prensa, ha calificado de "radicalmente falsos" los argumentos que aduce Podemos, entre ellos que sospechan que el PSOE está negociando los presupuestos con el PP o que el Gobierno de Aragón está interesado en que las cuentas sigan prorrogadas para así cuadrar las cuentas y cumplir más fácilmente el objetivo de déficit.Y CHA, ha insistido Soro, no está en el gobierno para "hacer lo que quiere" el líder de Podemos Aragón, Pablo Echenique, que es que el gobierno "pacte con la derecha", sino para hacer políticas de izquierdas.Si la "excusa" para no negociar es "la forma", es decir, que Podemos e IU no han recibido el documento completo de los presupuestos y sólo un borrador con las líneas maestras de esas cuentas, Soro no ve problema en que se envíe el texto completo.Ha precisado que desde que Podemos recibió el borrador, a mitad de la semana pasada, en ningún momento ha habido una "oposición seria" a su contenido y a las cifras que contiene, sino solo a la forma y a que el programa informático elegido para presentar el borrador fuera "En cualquier caso, "cuanto antes tengan el documento, será positivo", ha enfatizado Soro, quien ha insistido en la necesidad de que se cumpla el acuerdo firmado en septiembre en las Cortes entre PSOE, Podemos, CHA e IU y que, entre otras cuestiones, posibilitó que la diputada de la formación morada Violeta Barba fuera elegida presidenta del Parlamento autonómico.En ese pacto, ha recordado, se estableció que los partidos de izquierdas fijarían los conceptos y las prioridades de los presupuestos de 2017, pero Podemos, en lugar de eso, "piensa más en Vistalegre y en las elecciones de mayo de 2019 que en los ciudadanos".También ha recordado que "no vale" con la abstención de Podemos en la votación de la toma en consideración, sino que es necesario su apoyo.